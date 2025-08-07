    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    100-Prozent-Zoll-Schock: Trump peitscht Chip-Giganten in den USA-Markt

    Halbleiterhersteller zittern: Trump plant 100-Prozent-Zölle, verschont werden nur Investoren mit US-Standorten. Apple, TSMC und Nvidia liefern – kleinere Rivalen brechen ein.

    Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP - dpa-Bildfunk

    Donald Trump hat einen drastischen 100-Prozent-Zoll auf Halbleiterimporte angekündigt – ausgenommen sind nur Unternehmen, die in den USA produzieren oder sich nachweislich dazu verpflichten. Die Ankündigung erfolgte im Oval Office an der Seite von Apple-Chef Tim Cook, der zusätzliche US-Investitionen von 100 Milliarden US-Dollar versprach. Apple will unter anderem Glas von Corning in Kentucky fertigen lassen und Chips aus einem Samsung-Werk in Texas beziehen. Insgesamt steigt Apples US-Investitionssumme auf 600 Milliarden US-Dollar.

    Neben Apple gelten TSMC, Samsung, SK Hynix und Nvidia als potenziell geschont. Alle vier haben umfangreiche US-Investitionen zugesagt. TSMC errichtet in Arizona drei Werke für 165 Milliarden US-Dollar, Samsung und SK Hynix weiten bestehende Standorte aus. Nvidia hatte bereits im Frühjahr angekündigt, KI-Supercomputer im Wert von bis zu 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu bauen.

    Die Aktienkurse reagierten prompt: TSMC kletterte in Taiwan auf ein Rekordhoch, Samsung legte 2,5 Prozent zu, auch Nvidia gewann nachbörslich. Japanische Titel wie Tokyo Electron und Renesas hingegen gaben deutlich nach. Analysten erwarten, dass die neuen Zölle kleinere Akteure stärker treffen und große Konzerne durch ihre US-Präsenz weitere Marktanteile gewinnen.

    Noch ist unklar, ob sich die Zölle nur auf Rohchips oder auch auf importierte Endgeräte wie Smartphones oder Autos erstrecken. Trump deutete an, künftig auch Produkte mit integrierten Chips – etwa Haushaltsgeräte oder Unterhaltungselektronik – mit separaten Abgaben zu belegen.

    "Wir werden sehr hohe Zölle auf Chips erheben. Aber wer in den USA produziert oder sich dazu verpflichtet hat, zahlt nichts", so Trump. Gleichzeitig warnte er, dass reine Absichtserklärungen nicht ausreichen: Unternehmen, die Investitionen ankündigen, aber nicht realisieren, sollen rückwirkend zahlen.

    US-Medien berichten zudem über separate Zölle gegen Länder wie Indien, die russisches Öl kaufen – davon könnte Apple ebenfalls betroffen sein, da die iPhone-Endmontage dort erfolgt. Ein Apple-Sprecher beruhigte jedoch: "Apple wird den Großteil der Indien-Zölle nicht tragen müssen."

    Derweil mehren sich Zweifel, ob Apples Produktionsverlagerung wirklich tiefgreifend ist. Analyst Daniel Ives nennt die US-iPhone-Fertigung ein "Märchen". Auch Experten wie Stacy Rasgon von Bernstein warnen: Die Komplexität globaler Lieferketten lasse sich nicht einfach per Dekret in die USA verlagern.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
