Börsenstart Europa - 07.08. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:45) bei 24.013,12 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Allianz +4,65 %, Siemens Energy +2,45 %, Henkel VZ +1,89 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,75 %, Merck -3,67 %, Rheinmetall -2,87 %
Der MDAX steht bei 31.120,40 PKT und gewinnt bisher +0,85 %.
Top-Werte: AUTO1 Group +4,74 %, Fraport +4,31 %, IONOS Group +3,78 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -14,15 %, freenet -5,26 %, Scout24 -3,60 %
Der TecDAX steht bei 3.732,82 PKT und verliert bisher -0,86 %.
Top-Werte: IONOS Group +3,78 %, Kontron +2,11 %, Bechtle +1,34 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -14,15 %, freenet -5,26 %, Deutsche Telekom -3,75 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:55) bei 5.285,55 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: Allianz +4,65 %, Münchener Rück +1,73 %, BASF +1,58 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,75 %, Rheinmetall -2,87 %, Infineon Technologies -2,28 %
Der ATX steht bei 4.624,26 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +8,13 %, Lenzing +4,27 %, Immofinanz +2,88 %
Flop-Werte: Telekom Austria -0,77 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,60 %, OMV -0,33 %
Der SMI steht aktuell (09:59:48) bei 11.780,20 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: Geberit +2,42 %, UBS Group +1,41 %, Partners Group Holding +1,14 %
Flop-Werte: Amrize -10,24 %, Givaudan -0,82 %, Lonza Group -0,74 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.659,79 PKT und steigt um +0,52 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +3,77 %, Accor +1,36 %, SAFRAN +1,36 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -1,86 %, Teleperformance -1,43 %, Stellantis -1,18 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.571,23 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,82 %, Sandvik +1,01 %, Skanska (B) +0,93 %
Flop-Werte: AstraZeneca -1,64 %, Telia Company -0,47 %, Tele2 (B) -0,18 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.070,00 PKT und steigt um +2,84 %.
Top-Werte: Public Power +3,16 %, Coca-Cola HBC +2,18 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,05 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,28 %, Jumbo -0,43 %
