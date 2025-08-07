    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Börsenstart Europa - 07.08. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (09:59:45) bei 24.013,12 PKT und steigt um +0,28 %.
    Top-Werte: Allianz +4,65 %, Siemens Energy +2,45 %, Henkel VZ +1,89 %
    Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,75 %, Merck -3,67 %, Rheinmetall -2,87 %

    Der MDAX steht bei 31.120,40 PKT und gewinnt bisher +0,85 %.
    Top-Werte: AUTO1 Group +4,74 %, Fraport +4,31 %, IONOS Group +3,78 %
    Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -14,15 %, freenet -5,26 %, Scout24 -3,60 %

    Der TecDAX steht bei 3.732,82 PKT und verliert bisher -0,86 %.
    Top-Werte: IONOS Group +3,78 %, Kontron +2,11 %, Bechtle +1,34 %
    Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -14,15 %, freenet -5,26 %, Deutsche Telekom -3,75 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:55) bei 5.285,55 PKT und steigt um +0,54 %.
    Top-Werte: Allianz +4,65 %, Münchener Rück +1,73 %, BASF +1,58 %
    Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,75 %, Rheinmetall -2,87 %, Infineon Technologies -2,28 %

    Der ATX steht bei 4.624,26 PKT und gewinnt bisher +0,93 %.
    Top-Werte: Raiffeisen Bank International +8,13 %, Lenzing +4,27 %, Immofinanz +2,88 %
    Flop-Werte: Telekom Austria -0,77 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,60 %, OMV -0,33 %

    Der SMI steht aktuell (09:59:48) bei 11.780,20 PKT und steigt um +0,40 %.
    Top-Werte: Geberit +2,42 %, UBS Group +1,41 %, Partners Group Holding +1,14 %
    Flop-Werte: Amrize -10,24 %, Givaudan -0,82 %, Lonza Group -0,74 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 7.659,79 PKT und steigt um +0,52 %.
    Top-Werte: ArcelorMittal +3,77 %, Accor +1,36 %, SAFRAN +1,36 %
    Flop-Werte: STMicroelectronics -1,86 %, Teleperformance -1,43 %, Stellantis -1,18 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.571,23 PKT und fällt um -0,15 %.
    Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,82 %, Sandvik +1,01 %, Skanska (B) +0,93 %
    Flop-Werte: AstraZeneca -1,64 %, Telia Company -0,47 %, Tele2 (B) -0,18 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.070,00 PKT und steigt um +2,84 %.
    Top-Werte: Public Power +3,16 %, Coca-Cola HBC +2,18 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,05 %
    Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,28 %, Jumbo -0,43 %



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
