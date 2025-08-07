    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    AKTIE IM FOKUS

    Schwache Elektroniksparte setzt Merck-Kurs unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwache Elektroniksparte enttäuscht Anleger stark.
    • Merck-Aktie fällt auf tiefsten Stand seit 2020.
    • Umsatzprognose für 2023 wurde vorsichtiger angepasst.
    AKTIE IM FOKUS - Schwache Elektroniksparte setzt Merck-Kurs unter Druck
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine schwache Elektroniksparte der Merck KGaA im zweiten Quartal hat am Donnerstag am Aktienmarkt für Enttäuschung gesorgt. Die Papiere des Pharma- und Elektronikkonzerns fielen auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2020. Zuletzt betrug der Abschlag knapp vier Prozent auf 101,50 Euro. Damit bleibt die Aktie im Abwärtstrend, der nach einem Rekordhoch von gut 231 Euro Ende 2021 begonnen hatte.

    Die Dollar-Schwäche sorgte bei Merck für ein unerwartet schwaches zweites Quartal. Der Umsatz ging um knapp zwei Prozent auf 5,26 Milliarden Euro zurück. Konzernchefin Belen Garijo wurde mit der Prognose für den Umsatz in diesem Jahr vorsichtiger: Der Erlös soll nun bei 20,5 bis 21,7 Milliarden Euro herauskommen statt wie zuvor bei 20,9 bis 22,4 Milliarden Euro.

    Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgan verwies darauf, dass der Umsatz in der Elektroniksparte um fünf Prozent hinter der Markterwartung zurückgeblieben sei. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung in diesem Segment sogar um 43 Prozent unterboten. Hierzu beigetragen hätten auch einmalige Rückstellungen von geschätzten 60 Millionen Euro.

    Das könne am Markt Enttäuschung ausgelöst haben, schrieb der Experte. Mit Blick nach vorn zeigte sich Vosser aber zuversichtlich, vor allem weil die Geschäfte in der Pharmasparte und im Laborbereich gut liefen. Das untermauere auch die aktuellen Konsensschätzungen für Merck./bek/tav/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 103,1 auf Tradegate (07. August 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -5,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 13,43 Mrd..

    Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 149,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 112,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 174,00EUR was eine Bandbreite von +7,59 %/+67,15 % bedeutet.




