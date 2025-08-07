    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Exporte im Juni 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    +0,8 % zum Mai 2025

    WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Juni
    2025

    130,5 Milliarden Euro

    +0,8 % zum Vormonat

    +2,4 % zum Vorjahresmonat

    Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), Juni 2025

    115,6 Milliarden Euro

    +4,2 % zum Vormonat

    +7,9 % zum Vorjahresmonat

    Außenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), Juni 2025

    14,9 Milliarden Euro

    Im Juni 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Mai 2025 kalender- und
    saisonbereinigt um 0,8 % und die Importe um 4,2 % gestiegen. Im Vergleich zum
    Vorjahresmonat Juni 2024 stiegen die Exporte um 2,4 % und die Importe um 7,9 %,
    wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter
    mitteilt.

    Im Juni 2025 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 130,5
    Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 115,6
    Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss
    damit im Juni 2025 mit einem Überschuss von 14,9 Milliarden Euro ab. Im Mai 2025
    hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo der Außenhandelsstatistik +18,5
    Milliarden Euro betragen. Im Juni 2024 hatte er bei +20,3 Milliarden Euro
    gelegen.

    Außenhandel mit EU-Staaten

    In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Juni 2025 kalender-
    und saisonbereinigt Waren im Wert von 73,0 Milliarden Euro exportiert und es
    wurden Waren im Wert von 59,6 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Mai
    2025 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um
    2,4 % und die Importe aus diesen Staaten um 3,5 %. In die Staaten der Eurozone
    wurden Waren im Wert von 50,7 Milliarden Euro (+3,1 %) exportiert und es wurden
    Waren im Wert von 39,3 Milliarden Euro (+3,9 %) aus diesen Staaten importiert.
    In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im Wert von
    22,3 Milliarden Euro (+1,0 %) exportiert und es wurden Waren im Wert von 20,4
    Milliarden Euro (+2,8 %) von dort importiert.

    Außenhandel mit Nicht-EU-Staaten

    In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Juni 2025 kalender- und
    saisonbereinigt Waren im Wert von 57,5 Milliarden Euro exportiert und es wurden
    Waren im Wert von 56,0 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber
    Mai 2025 nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 1,2 % ab und die Importe von
    dort um 5,0 % zu.

    Die meisten deutschen Exporte gingen im Juni 2025 in die Vereinigten Staaten.
    Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt 2,1 % weniger Waren exportiert als
    im Mai 2025. Damit sanken die Exporte in die Vereinigten Staaten auf 11,8
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Exporte im Juni 2025 +0,8 % zum Mai 2025 Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Juni 2025 130,5 Milliarden Euro +0,8 % zum Vormonat +2,4 % zum Vorjahresmonat Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), Juni 2025 115,6 Milliarden Euro +4,2 % zum Vormonat +7,9 …