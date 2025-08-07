+0,8 % zum Mai 2025

WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Juni

2025



130,5 Milliarden Euro



+0,8 % zum Vormonat



+2,4 % zum Vorjahresmonat





Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), Juni 2025115,6 Milliarden Euro+4,2 % zum Vormonat+7,9 % zum VorjahresmonatAußenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), Juni 202514,9 Milliarden EuroIm Juni 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Mai 2025 kalender- undsaisonbereinigt um 0,8 % und die Importe um 4,2 % gestiegen. Im Vergleich zumVorjahresmonat Juni 2024 stiegen die Exporte um 2,4 % und die Importe um 7,9 %,wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weitermitteilt.Im Juni 2025 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 130,5Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 115,6Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schlossdamit im Juni 2025 mit einem Überschuss von 14,9 Milliarden Euro ab. Im Mai 2025hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo der Außenhandelsstatistik +18,5Milliarden Euro betragen. Im Juni 2024 hatte er bei +20,3 Milliarden Eurogelegen.Außenhandel mit EU-StaatenIn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Juni 2025 kalender-und saisonbereinigt Waren im Wert von 73,0 Milliarden Euro exportiert und eswurden Waren im Wert von 59,6 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Mai2025 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um2,4 % und die Importe aus diesen Staaten um 3,5 %. In die Staaten der Eurozonewurden Waren im Wert von 50,7 Milliarden Euro (+3,1 %) exportiert und es wurdenWaren im Wert von 39,3 Milliarden Euro (+3,9 %) aus diesen Staaten importiert.In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im Wert von22,3 Milliarden Euro (+1,0 %) exportiert und es wurden Waren im Wert von 20,4Milliarden Euro (+2,8 %) von dort importiert.Außenhandel mit Nicht-EU-StaatenIn die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Juni 2025 kalender- undsaisonbereinigt Waren im Wert von 57,5 Milliarden Euro exportiert und es wurdenWaren im Wert von 56,0 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. GegenüberMai 2025 nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 1,2 % ab und die Importe vondort um 5,0 % zu.Die meisten deutschen Exporte gingen im Juni 2025 in die Vereinigten Staaten.Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt 2,1 % weniger Waren exportiert alsim Mai 2025. Damit sanken die Exporte in die Vereinigten Staaten auf 11,8