Exporte im Juni 2025
+0,8 % zum Mai 2025
WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Juni
2025
130,5 Milliarden Euro
+0,8 % zum Vormonat
+2,4 % zum Vorjahresmonat
2025
130,5 Milliarden Euro
+0,8 % zum Vormonat
+2,4 % zum Vorjahresmonat
Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), Juni 2025
115,6 Milliarden Euro
+4,2 % zum Vormonat
+7,9 % zum Vorjahresmonat
Außenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), Juni 2025
14,9 Milliarden Euro
Im Juni 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Mai 2025 kalender- und
saisonbereinigt um 0,8 % und die Importe um 4,2 % gestiegen. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat Juni 2024 stiegen die Exporte um 2,4 % und die Importe um 7,9 %,
wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter
mitteilt.
Im Juni 2025 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 130,5
Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 115,6
Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss
damit im Juni 2025 mit einem Überschuss von 14,9 Milliarden Euro ab. Im Mai 2025
hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo der Außenhandelsstatistik +18,5
Milliarden Euro betragen. Im Juni 2024 hatte er bei +20,3 Milliarden Euro
gelegen.
Außenhandel mit EU-Staaten
In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Juni 2025 kalender-
und saisonbereinigt Waren im Wert von 73,0 Milliarden Euro exportiert und es
wurden Waren im Wert von 59,6 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Mai
2025 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um
2,4 % und die Importe aus diesen Staaten um 3,5 %. In die Staaten der Eurozone
wurden Waren im Wert von 50,7 Milliarden Euro (+3,1 %) exportiert und es wurden
Waren im Wert von 39,3 Milliarden Euro (+3,9 %) aus diesen Staaten importiert.
In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im Wert von
22,3 Milliarden Euro (+1,0 %) exportiert und es wurden Waren im Wert von 20,4
Milliarden Euro (+2,8 %) von dort importiert.
Außenhandel mit Nicht-EU-Staaten
In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Juni 2025 kalender- und
saisonbereinigt Waren im Wert von 57,5 Milliarden Euro exportiert und es wurden
Waren im Wert von 56,0 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber
Mai 2025 nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 1,2 % ab und die Importe von
dort um 5,0 % zu.
Die meisten deutschen Exporte gingen im Juni 2025 in die Vereinigten Staaten.
Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt 2,1 % weniger Waren exportiert als
im Mai 2025. Damit sanken die Exporte in die Vereinigten Staaten auf 11,8
