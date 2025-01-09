    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Produktion im Juni 2025

    -1,9 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 2,2 % gesunken

    WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe

    Juni 2025 (real, vorläufig):

    -1,9 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    -3,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Mai 2025 (real, revidiert):

    -0,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    -0,2 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach
    vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni 2025
    gegenüber Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,9 % gesunken. Damit
    erreichte die Produktion im Produzierenden Gewerbe den niedrigsten Stand seit
    Mai 2020, als die Produktion infolge der Corona-Pandemie eingebrochen war. Im
    weniger volatilen Dreimonatsvergleich nahm die Produktion im 2. Quartal 2025 um
    1,0 % ab und sank damit ebenfalls auf ein so niedriges Niveau wie zuletzt in der
    ersten Jahreshälfte 2020. Im Mai 2025 sank die Produktion gegenüber April 2025
    nach Revision der vorläufigen Ergebnisse leicht um 0,1 % (vorläufiger Wert: +1,2
    %). Die außergewöhnlich hohe Revision ist auf Korrekturmeldungen einiger
    Betriebe aus der Automobilindustrie zurückzuführen. Im Vergleich zum
    Vorjahresmonat Juni 2024 war die Produktion im Juni 2025 kalenderbereinigt 3,6 %
    niedriger.

    Produktionsrückgänge im Maschinenbau, in der Pharmaindustrie und in der
    Nahrungsmittelindustrie

    Die negative Entwicklung der Produktion im Juni 2025 ist vor allem auf die
    Rückgänge im Maschinenbau (kalender- und saisonbereinigt -5,3 % zum Vormonat),
    in der Pharmaindustrie (-11,0 %) und in der Nahrungsmittelindustrie (-6,3 %)
    zurückzuführen. Positiv wirkte sich hingegen der Zuwachs bei der
    Energieerzeugung (+3,1 %) aus.

    Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)
    sank im Juni 2025 gegenüber Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,8 %.
    Innerhalb der Industrie war ein Rückgang über alle drei Hauptgruppen zu
    verzeichnen: Die Produktion von Konsumgütern sank um 5,6 %, die Produktion von
    Investitionsgütern um 3,2 % und Produktion von Vorleistungsgütern um 0,6 %.
    Außerhalb der Industrie stieg die Bauproduktion um 0,7 %.

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2024 sank die Industrieproduktion
    kalenderbereinigt um 4,7 %.

    Produktion in energieintensiven Industriezweigen gesunken

    In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Juni 2025
    gegenüber Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,2 % gesunken. Im
    Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen
    im 2. Quartal 2025 um 2,3 % niedriger als im 1. Quartal 2025. Verglichen mit dem
    Vorjahresmonat Juni 2024 war die energieintensive Produktion im Juni 2025
