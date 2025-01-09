-1,9 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 2,2 % gesunken

WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



Juni 2025 (real, vorläufig):



-1,9 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-3,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Mai 2025 (real, revidiert):-0,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-0,2 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni 2025gegenüber Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,9 % gesunken. Damiterreichte die Produktion im Produzierenden Gewerbe den niedrigsten Stand seitMai 2020, als die Produktion infolge der Corona-Pandemie eingebrochen war. Imweniger volatilen Dreimonatsvergleich nahm die Produktion im 2. Quartal 2025 um1,0 % ab und sank damit ebenfalls auf ein so niedriges Niveau wie zuletzt in derersten Jahreshälfte 2020. Im Mai 2025 sank die Produktion gegenüber April 2025nach Revision der vorläufigen Ergebnisse leicht um 0,1 % (vorläufiger Wert: +1,2%). Die außergewöhnlich hohe Revision ist auf Korrekturmeldungen einigerBetriebe aus der Automobilindustrie zurückzuführen. Im Vergleich zumVorjahresmonat Juni 2024 war die Produktion im Juni 2025 kalenderbereinigt 3,6 %niedriger.Produktionsrückgänge im Maschinenbau, in der Pharmaindustrie und in derNahrungsmittelindustrieDie negative Entwicklung der Produktion im Juni 2025 ist vor allem auf dieRückgänge im Maschinenbau (kalender- und saisonbereinigt -5,3 % zum Vormonat),in der Pharmaindustrie (-11,0 %) und in der Nahrungsmittelindustrie (-6,3 %)zurückzuführen. Positiv wirkte sich hingegen der Zuwachs bei derEnergieerzeugung (+3,1 %) aus.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)sank im Juni 2025 gegenüber Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,8 %.Innerhalb der Industrie war ein Rückgang über alle drei Hauptgruppen zuverzeichnen: Die Produktion von Konsumgütern sank um 5,6 %, die Produktion vonInvestitionsgütern um 3,2 % und Produktion von Vorleistungsgütern um 0,6 %.Außerhalb der Industrie stieg die Bauproduktion um 0,7 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2024 sank die Industrieproduktionkalenderbereinigt um 4,7 %.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gesunkenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Juni 2025gegenüber Mai 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,2 % gesunken. ImDreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigenim 2. Quartal 2025 um 2,3 % niedriger als im 1. Quartal 2025. Verglichen mit demVorjahresmonat Juni 2024 war die energieintensive Produktion im Juni 2025