Fleischproduktion im 1. Halbjahr 2025
mehr Schweinefleisch und weniger Rindfleisch / Erzeugte Fleischmenge insgesamt um 0,1 % geringer als im 1. Halbjahr 2024
WIESBADEN (ots) - Die gewerblichen Schlachtunternehmen in Deutschland haben im
1. Halbjahr 2025 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen knapp 3,4 Millionen Tonnen Fleisch
produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 0,1 %
(-1 900 Tonnen) weniger als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden im 1.
Halbjahr 2025 in den Schlachtbetrieben 23,9 Millionen Schweine, Rinder, Schafe,
Ziegen und Pferde sowie 346,1 Millionen HÃ¼hner, Puten und Enten geschlachtet.
Schweinefleischproduktion 1,8 % hÃ¶her als im 1. Halbjahr 2024
