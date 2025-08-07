    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    Fleischproduktion im 1. Halbjahr 2025

    mehr Schweinefleisch und weniger Rindfleisch / Erzeugte Fleischmenge insgesamt um 0,1 % geringer als im 1. Halbjahr 2024

    WIESBADEN (ots) - Die gewerblichen Schlachtunternehmen in Deutschland haben im
    1. Halbjahr 2025 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen knapp 3,4 Millionen Tonnen Fleisch
    produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 0,1 %
    (-1 900 Tonnen) weniger als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden im 1.
    Halbjahr 2025 in den Schlachtbetrieben 23,9 Millionen Schweine, Rinder, Schafe,
    Ziegen und Pferde sowie 346,1 Millionen HÃ¼hner, Puten und Enten geschlachtet.

    Schweinefleischproduktion 1,8 % hÃ¶her als im 1. Halbjahr 2024

    In den ersten sechs Monaten des Jahres schlachteten die Betriebe 22,1 Millionen
    Schweine. Das waren 0,7 % oder 156 900 Tiere mehr als im Vorjahreszeitraum.

    98,2 % der Schlachtschweine (21,7 Millionen) waren inlÃ¤ndischer Herkunft. Hier
    gab es im Vorjahresvergleich ein Plus von 2,3 % oder 486 600 Tieren. Die Zahl
    der geschlachteten Schweine auslÃ¤ndischer Herkunft sank dagegen um 44,8 % oder
    329 700 Tiere auf einen Anteil von 1,8 % (406 000 Tiere).

    Die erzeugte Schweinefleischmenge im 1. Halbjahr 2025 betrug 2,1 Millionen
    Tonnen und lag damit 1,8 % oder 38 100 Tonnen Ã¼ber dem Vorjahresniveau.

    Rindfleischproduktion 7,2 % niedriger als im Vorjahreszeitraum

    Im Unterschied zur Schweinefleischproduktion sank die Rindfleischproduktion im
    1. Halbjahr 2025 im Vorjahresvergleich deutlich. Mit 1,4 Millionen Rindern
    schlachteten die Betriebe 7,9 % oder 117 300 Rinder weniger als im
    Vorjahreszeitraum. Die erzeugte Rindfleischmenge sank um 7,2 % oder 36 100 auf
    462 200 Tonnen. Das durchschnittliche Schlachtgewicht der Rinder lag mit knapp
    339,6 Kilogramm rund 2,5 Kilogramm Ã¼ber dem Gewicht des Vorjahreszeitraums.

    GeflÃ¼gelfleischproduktion fast unverÃ¤ndert

    Im 1. Halbjahr 2025 wurden insgesamt 346,1 Millionen Tiere verschiedener
    GeflÃ¼gelarten in Deutschland geschlachtet. Obwohl die Zahl der geschlachteten
    Tiere leicht um 0,6 % stieg, wurde mit rund 779 900 Tonnen 0,1 % weniger
    GeflÃ¼gelfleisch produziert als im Vorjahreszeitraum (-790 Tonnen).

    Schweinefleisch mit grÃ¶ÃŸtem Anteil an der Produktion

    Schweinefleisch hat seit Jahren den grÃ¶ÃŸten Anteil an der gewerblichen
    Fleischerzeugung in Deutschland. Im 1. Halbjahr 2025 stammten 63,2 % der
    erzeugten Fleischmenge von geschlachteten Schweinen. Danach folgten
    GeflÃ¼gelfleisch mit einem Anteil von 23,0 % und Rindfleisch mit 13,6 %. Das
    Fleisch von Schafen, Ziegen und Pferden machte lediglich rund 0,3 % der
    Gesamtproduktion aus.

