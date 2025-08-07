mehr Schweinefleisch und weniger Rindfleisch / Erzeugte Fleischmenge insgesamt um 0,1 % geringer als im 1. Halbjahr 2024

WIESBADEN (ots) - Die gewerblichen Schlachtunternehmen in Deutschland haben im

1. Halbjahr 2025 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen knapp 3,4 Millionen Tonnen Fleisch

produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 0,1 %

(-1 900 Tonnen) weniger als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden im 1.

Halbjahr 2025 in den Schlachtbetrieben 23,9 Millionen Schweine, Rinder, Schafe,

Ziegen und Pferde sowie 346,1 Millionen HÃ¼hner, Puten und Enten geschlachtet.



Schweinefleischproduktion 1,8 % hÃ¶her als im 1. Halbjahr 2024





In den ersten sechs Monaten des Jahres schlachteten die Betriebe 22,1 Millionen

Schweine. Das waren 0,7 % oder 156 900 Tiere mehr als im Vorjahreszeitraum.



98,2 % der Schlachtschweine (21,7 Millionen) waren inlÃ¤ndischer Herkunft. Hier

gab es im Vorjahresvergleich ein Plus von 2,3 % oder 486 600 Tieren. Die Zahl

der geschlachteten Schweine auslÃ¤ndischer Herkunft sank dagegen um 44,8 % oder

329 700 Tiere auf einen Anteil von 1,8 % (406 000 Tiere).



Die erzeugte Schweinefleischmenge im 1. Halbjahr 2025 betrug 2,1 Millionen

Tonnen und lag damit 1,8 % oder 38 100 Tonnen Ã¼ber dem Vorjahresniveau.



Rindfleischproduktion 7,2 % niedriger als im Vorjahreszeitraum



Im Unterschied zur Schweinefleischproduktion sank die Rindfleischproduktion im

1. Halbjahr 2025 im Vorjahresvergleich deutlich. Mit 1,4 Millionen Rindern

schlachteten die Betriebe 7,9 % oder 117 300 Rinder weniger als im

Vorjahreszeitraum. Die erzeugte Rindfleischmenge sank um 7,2 % oder 36 100 auf

462 200 Tonnen. Das durchschnittliche Schlachtgewicht der Rinder lag mit knapp

339,6 Kilogramm rund 2,5 Kilogramm Ã¼ber dem Gewicht des Vorjahreszeitraums.



GeflÃ¼gelfleischproduktion fast unverÃ¤ndert



Im 1. Halbjahr 2025 wurden insgesamt 346,1 Millionen Tiere verschiedener

GeflÃ¼gelarten in Deutschland geschlachtet. Obwohl die Zahl der geschlachteten

Tiere leicht um 0,6 % stieg, wurde mit rund 779 900 Tonnen 0,1 % weniger

GeflÃ¼gelfleisch produziert als im Vorjahreszeitraum (-790 Tonnen).



Schweinefleisch mit grÃ¶ÃŸtem Anteil an der Produktion



Schweinefleisch hat seit Jahren den grÃ¶ÃŸten Anteil an der gewerblichen

Fleischerzeugung in Deutschland. Im 1. Halbjahr 2025 stammten 63,2 % der

erzeugten Fleischmenge von geschlachteten Schweinen. Danach folgten

GeflÃ¼gelfleisch mit einem Anteil von 23,0 % und Rindfleisch mit 13,6 %. Das

Fleisch von Schafen, Ziegen und Pferden machte lediglich rund 0,3 % der

Gesamtproduktion aus.



