IperionX werden Kapazitäten für steuerfreie Private Activity Bonds in Höhe von bis zu 150 Mio. USD gewährt

7. August 2025 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX), ein führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Werkstoffe (Advanced Materials), hat im Rahmen des Industrieentwicklungsprogramms des US-Bundesstaates Virginia (Commonwealth of Virginia) die Reservierung von Kapazitäten für steuerfreie Private Activity Bonds in Höhe von bis zu 150 Mio. USD erhalten.

Wichtige Eckdaten:

- Exklusive PAB-Reservierung in Höhe von 150 Mio. USD: Reservierung von Kapazitäten für steuerfreie PABs in Höhe von bis zu 150 Mio. USD, die IperionX exklusiv zur Verfügung steht.

- Nicht verwässernde Finanzierungsoption für rascheres Wachstum: Bereitstellung einer potenziellen kostengünstigen und nicht verwässernden Kapitalquelle zur Finanzierung von Erweiterungsprojekten über das aktuelle Phase-II-Titan-Expansionsprogramm hinaus; wird mit 42,1 Mio. USD vom US-Verteidigungsministerium unterstützt und ist völlig unabhängig von einer zukünftigen PAB-Emission.

- Erweitert die Finanzierungsoptionen: Für den Rest des Jahres 2025 wird IperionX eine Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf Preisgestaltung, Laufzeit und Anleihebedingungen durchführen, um festzustellen, ob steuerfreie PABs den optimalen Finanzierungsweg darstellen, bevor eine Schuldtitelemission erfolgt. Die Reservierung von PAB-Kapazitäten verpflichtet IperionX nicht zur Ausgabe von PABs. Alle potenziellen PAB-Emissionen in der Zukunft sind an die Vereinbarung und Unterzeichnung einer verbindlichen Dokumentation gebunden.

Steuerfreie Private Activity Bonds werden von staatlichen oder örtlichen Behörden ausgegeben, um private Projekte zu finanzieren, die einem öffentlichen Nutzen dienen, wie z. B. der Schaffung von Arbeitsplätzen oder Maßnahmen zur Förderung der Lieferkettenresilienz und des regionalen Wirtschaftswachstums. Die an die Anleger ausbezahlten Zinsen sind auf Bundesebene - und oft auch auf einzelstaatlicher Ebene - von der Einkommenssteuer befreit, was den Emittenten den Zugang zu Kapital zu wesentlich niedrigeren Finanzierungskosten als bei steuerpflichtigen Anleihen verschafft.