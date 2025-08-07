JEFFERIES stuft Allianz SE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Ähnlich wie der Konkurrent Zurich habe der Versicherungskonzern im vergangenen Quartal einen rekordhohen Betriebsgewinn erzielt, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei seien die Erwartungen aber nur geringfügig übertroffen worden./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,95 % und einem Kurs von 369,2EUR auf Tradegate (07. August 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



