    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als enttäuschend wertete er die Auftragsentwicklung, vor allem im profitablen Großauftragsbereich. Deshalb und wegen vorsichtiger Aussagen zum Ausblick bleibe er besorgt./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 19,00EUR auf Tradegate (07. August 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 16
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Underperform' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag …