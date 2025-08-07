JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal etwas schwächer gewesen als gedacht, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schwerpunkt liege bei dem Rüstungskonzern weiterhin auf dem vierten Quartal wegen der erwarteten starken Auftragseingänge aus Deutschland./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,62 % und einem Kurs von 1.705EUR auf Tradegate (07. August 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2250
Kursziel alt: 2250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2250
Kursziel alt: 2250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
