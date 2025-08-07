    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    ANALYSE-FLASH

    Hauck Aufhäuser IB hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 750 Euro

    • Hauck Aufhäuser stuft Rational von "Hold" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel von 730 auf 750 Euro angehoben.
    • Solides Q2 und vielversprechende operative Entwicklungen.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Rational von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 730 auf 750 Euro angehoben. Simon Keller attestierte dem Großküchenausstatter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal. Außerdem rechnet er mit niedrigeren Investitionen. Die operativen Entwicklungen im ersten Halbjahr seien vielversprechend und die Qualität der Produkte stehe im Wettbewerbsvergleich nicht zur Debatte. Alle dies erkläre seine Kaufempfehlung./rob/tih/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 652 auf Tradegate (07. August 2025, 10:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um -8,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,41 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 28,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 760,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 720,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 825,00EUR was eine Bandbreite von +10,43 %/+26,53 % bedeutet.


