ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt Fraport auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 70 Euro
- DZ Bank stuft Fraport von "Kaufen" auf "Halten" ab.
- Fairer Wert von Fraport steigt von 68 auf 70 Euro.
- Begrenztes Aufwärtspotenzial nach Kursrally erkannt.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Fraport nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert von 68 auf 70 Euro angehoben wurde. Der Flughafenbetreiber habe ein solides zweites Quartal hinter sich und die Ziele bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Kursrally sieht er für die Aktien aber nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, denn der leicht angehobene faire Wert sei bereits erreicht worden./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 73,95 auf Tradegate (07. August 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +7,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,89 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -32,89 %/-6,04 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 70 Euro
