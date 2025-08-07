WDH
Allianz verdient überraschend viel - Auf Kurs zu Jahresziel
- Allianz auf gutem Weg zu Gewinnziel 2025.
- Operativer Gewinn steigt auf 8,6 Milliarden Euro.
- Geschäftsvolumen wächst um 4% auf 44,5 Milliarden Euro.
(Im ersten Satz wurde ein Tippfehler behoben: auf gutem rpt gutem Weg)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherer Allianz sieht sich nach einem überraschend guten Quartal mit geringeren Katastrophenschäden auf gutem Weg zu ihrem Gewinnziel für 2025. Der operative Gewinn soll weiterhin 15 bis 17 Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in München mit. Nach den ersten sechs Monaten sind es gut 8,6 Milliarden Euro - ein Rekord, wie Vorstandschef Oliver Bäte erklärte. Rechnet man die Zahlen aufs Gesamtjahr hoch, steuert die Allianz auf das obere Ende ihrer Zielspanne zu.
Im zweiten Quartal steigerte die Allianz ihr Geschäftsvolumen um gut vier Prozent auf 44,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn stieg um zwölf Prozent auf 4,4 Milliarden Euro und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Gewinn von gut 2,8 Milliarden Euro, ein Anstieg um 13 Prozent. Auch hier hatten Branchenexperten mit weniger gerechnet./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 368,4 auf Tradegate (07. August 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 143,81 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 379,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -12,85 %/+15,58 % bedeutet.
