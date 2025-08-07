    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Rentenlücke bei Frauen wird immer größer

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum Frauen jetzt ihr eigenes Vermögen aufbauen müssen (FOTO)

    Rain am Lech (ots) - Teilzeit, Care-Arbeit, Gehaltsunterschiede - die
    Rentenlücke zwischen Männern und Frauen wächst weiter. Besonders bitter: Selbst
    Frauen mit guter Ausbildung und Karriere stehen im Alter oft schlecht da, weil
    private Vorsorge zu spät oder gar nicht begonnen wird.

    Wer finanziell unabhängig im Alter sein will, muss früh aktiv werden, denn
    niemand wird das für Frauen regeln, außer sie selbst. In diesem Beitrag erfahren
    Sie, wie Frauen klug Vermögen aufbauen, welche Anlagestrategien sinnvoll sind
    und warum es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt gibt, um den eigenen Finanzplan
    endlich anzugehen.

    Mit dieser Rente können Frauen rechnen

    Die meisten Frauen gehen ganz automatisch davon aus, dass sie im Alter ähnlich
    gut versorgt sein werden wie vorher. Gerade gut verdienende Frauen sehen deshalb
    oft keinen Anlass, privat vorzusorgen. Der Realitätscheck führt dann jedoch
    häufig zu Entsetzen: Lediglich 40 bis 50 Prozent des aktuellen Nettogehalts
    stehen später als monatliche Bruttorente zur Verfügung. Für eine Frau mit einem
    Nettoeinkommen von 3.500 Euro pro Monat bedeutet das, dass ihr lediglich 1.500
    bis 1.700 Euro nach dem Eintritt in den Ruhestand bleiben - die noch dazu
    versteuert werden müssen.

    Diese Aspekte verschärfen die Problematik

    Noch dramatischer fällt die Rentenlücke aus, wenn Frauen zugunsten der Familie
    zwischenzeitlich in Teilzeit arbeiten, denn Kinderbetreuung, Haushalt und
    Care-Arbeit sind Dinge, die in den meisten Partnerschaften immer noch ganz
    selbstverständlich die Frau übernimmt. Von den 1.500 bis 1.700 Euro Rente
    bleiben dann allerdings nur noch 900 Euro Ruhestandsgehalt übrig, denn die
    Verluste, die Frauen durch Teilzeitarbeit in Kauf nehmen, lassen sich im
    weiteren Arbeitsleben nicht mehr ausgleichen.

    Richtig problematisch wird es dann, wenn Beziehungen scheitern. Nach einer
    Scheidung sind Frauen selbst für ihre Finanzen verantwortlich. Erfolgt die
    Trennung erst im Alter, besteht keine Möglichkeit mehr, das aufgebaute
    finanzielle Defizit auszugleichen. Und auch der Vorsatz, mit der geringeren
    Rente durch besondere Genügsamkeit auszukommen, ist häufig in der Realität nicht
    umsetzbar, weil die Zuzahlungen für die medizinische Versorgung oftmals
    unvorhergesehen in die Höhe schnellen.

    So wirkungsvoll sind Altersvorsorgeprodukte

    Sobald Frauen sich der Problematik bewusst werden, beginnen viele, sich über
    Möglichkeiten zur Altersvorsorge zu informieren. Dabei ist jedoch Vorsicht
    geboten: Zahlreiche Produkte - etwa Riester- und Rürup-Renten oder klassische
    Lebensversicherungen - bieten nur sehr niedrige Renditen auf das angesparte
    Kapital. Besonders bei der Riester-Rente wird oft suggeriert, sie sei für
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Rentenlücke bei Frauen wird immer größer Warum Frauen jetzt ihr eigenes Vermögen aufbauen müssen (FOTO) Teilzeit, Care-Arbeit, Gehaltsunterschiede - die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen wächst weiter. Besonders bitter: Selbst Frauen mit guter Ausbildung und Karriere stehen im Alter oft schlecht da, weil private Vorsorge zu spät oder gar nicht …