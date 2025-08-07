Rentenlücke bei Frauen wird immer größer
Warum Frauen jetzt ihr eigenes Vermögen aufbauen müssen (FOTO)
Rain am Lech (ots) - Teilzeit, Care-Arbeit, Gehaltsunterschiede - die
Rentenlücke zwischen Männern und Frauen wächst weiter. Besonders bitter: Selbst
Frauen mit guter Ausbildung und Karriere stehen im Alter oft schlecht da, weil
private Vorsorge zu spät oder gar nicht begonnen wird.
Wer finanziell unabhängig im Alter sein will, muss früh aktiv werden, denn
niemand wird das für Frauen regeln, außer sie selbst. In diesem Beitrag erfahren
Sie, wie Frauen klug Vermögen aufbauen, welche Anlagestrategien sinnvoll sind
und warum es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt gibt, um den eigenen Finanzplan
endlich anzugehen.
Rentenlücke zwischen Männern und Frauen wächst weiter. Besonders bitter: Selbst
Frauen mit guter Ausbildung und Karriere stehen im Alter oft schlecht da, weil
private Vorsorge zu spät oder gar nicht begonnen wird.
Wer finanziell unabhängig im Alter sein will, muss früh aktiv werden, denn
niemand wird das für Frauen regeln, außer sie selbst. In diesem Beitrag erfahren
Sie, wie Frauen klug Vermögen aufbauen, welche Anlagestrategien sinnvoll sind
und warum es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt gibt, um den eigenen Finanzplan
endlich anzugehen.
Mit dieser Rente können Frauen rechnen
Die meisten Frauen gehen ganz automatisch davon aus, dass sie im Alter ähnlich
gut versorgt sein werden wie vorher. Gerade gut verdienende Frauen sehen deshalb
oft keinen Anlass, privat vorzusorgen. Der Realitätscheck führt dann jedoch
häufig zu Entsetzen: Lediglich 40 bis 50 Prozent des aktuellen Nettogehalts
stehen später als monatliche Bruttorente zur Verfügung. Für eine Frau mit einem
Nettoeinkommen von 3.500 Euro pro Monat bedeutet das, dass ihr lediglich 1.500
bis 1.700 Euro nach dem Eintritt in den Ruhestand bleiben - die noch dazu
versteuert werden müssen.
Diese Aspekte verschärfen die Problematik
Noch dramatischer fällt die Rentenlücke aus, wenn Frauen zugunsten der Familie
zwischenzeitlich in Teilzeit arbeiten, denn Kinderbetreuung, Haushalt und
Care-Arbeit sind Dinge, die in den meisten Partnerschaften immer noch ganz
selbstverständlich die Frau übernimmt. Von den 1.500 bis 1.700 Euro Rente
bleiben dann allerdings nur noch 900 Euro Ruhestandsgehalt übrig, denn die
Verluste, die Frauen durch Teilzeitarbeit in Kauf nehmen, lassen sich im
weiteren Arbeitsleben nicht mehr ausgleichen.
Richtig problematisch wird es dann, wenn Beziehungen scheitern. Nach einer
Scheidung sind Frauen selbst für ihre Finanzen verantwortlich. Erfolgt die
Trennung erst im Alter, besteht keine Möglichkeit mehr, das aufgebaute
finanzielle Defizit auszugleichen. Und auch der Vorsatz, mit der geringeren
Rente durch besondere Genügsamkeit auszukommen, ist häufig in der Realität nicht
umsetzbar, weil die Zuzahlungen für die medizinische Versorgung oftmals
unvorhergesehen in die Höhe schnellen.
So wirkungsvoll sind Altersvorsorgeprodukte
Sobald Frauen sich der Problematik bewusst werden, beginnen viele, sich über
Möglichkeiten zur Altersvorsorge zu informieren. Dabei ist jedoch Vorsicht
geboten: Zahlreiche Produkte - etwa Riester- und Rürup-Renten oder klassische
Lebensversicherungen - bieten nur sehr niedrige Renditen auf das angesparte
Kapital. Besonders bei der Riester-Rente wird oft suggeriert, sie sei für
Die meisten Frauen gehen ganz automatisch davon aus, dass sie im Alter ähnlich
gut versorgt sein werden wie vorher. Gerade gut verdienende Frauen sehen deshalb
oft keinen Anlass, privat vorzusorgen. Der Realitätscheck führt dann jedoch
häufig zu Entsetzen: Lediglich 40 bis 50 Prozent des aktuellen Nettogehalts
stehen später als monatliche Bruttorente zur Verfügung. Für eine Frau mit einem
Nettoeinkommen von 3.500 Euro pro Monat bedeutet das, dass ihr lediglich 1.500
bis 1.700 Euro nach dem Eintritt in den Ruhestand bleiben - die noch dazu
versteuert werden müssen.
Diese Aspekte verschärfen die Problematik
Noch dramatischer fällt die Rentenlücke aus, wenn Frauen zugunsten der Familie
zwischenzeitlich in Teilzeit arbeiten, denn Kinderbetreuung, Haushalt und
Care-Arbeit sind Dinge, die in den meisten Partnerschaften immer noch ganz
selbstverständlich die Frau übernimmt. Von den 1.500 bis 1.700 Euro Rente
bleiben dann allerdings nur noch 900 Euro Ruhestandsgehalt übrig, denn die
Verluste, die Frauen durch Teilzeitarbeit in Kauf nehmen, lassen sich im
weiteren Arbeitsleben nicht mehr ausgleichen.
Richtig problematisch wird es dann, wenn Beziehungen scheitern. Nach einer
Scheidung sind Frauen selbst für ihre Finanzen verantwortlich. Erfolgt die
Trennung erst im Alter, besteht keine Möglichkeit mehr, das aufgebaute
finanzielle Defizit auszugleichen. Und auch der Vorsatz, mit der geringeren
Rente durch besondere Genügsamkeit auszukommen, ist häufig in der Realität nicht
umsetzbar, weil die Zuzahlungen für die medizinische Versorgung oftmals
unvorhergesehen in die Höhe schnellen.
So wirkungsvoll sind Altersvorsorgeprodukte
Sobald Frauen sich der Problematik bewusst werden, beginnen viele, sich über
Möglichkeiten zur Altersvorsorge zu informieren. Dabei ist jedoch Vorsicht
geboten: Zahlreiche Produkte - etwa Riester- und Rürup-Renten oder klassische
Lebensversicherungen - bieten nur sehr niedrige Renditen auf das angesparte
Kapital. Besonders bei der Riester-Rente wird oft suggeriert, sie sei für
Autor folgen