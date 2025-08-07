Warum Frauen jetzt ihr eigenes Vermögen aufbauen müssen (FOTO)

Rain am Lech (ots) - Teilzeit, Care-Arbeit, Gehaltsunterschiede - die

Rentenlücke zwischen Männern und Frauen wächst weiter. Besonders bitter: Selbst

Frauen mit guter Ausbildung und Karriere stehen im Alter oft schlecht da, weil

private Vorsorge zu spät oder gar nicht begonnen wird.



Wer finanziell unabhängig im Alter sein will, muss früh aktiv werden, denn

niemand wird das für Frauen regeln, außer sie selbst. In diesem Beitrag erfahren

Sie, wie Frauen klug Vermögen aufbauen, welche Anlagestrategien sinnvoll sind

und warum es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt gibt, um den eigenen Finanzplan

endlich anzugehen.





Mit dieser Rente können Frauen rechnenDie meisten Frauen gehen ganz automatisch davon aus, dass sie im Alter ähnlichgut versorgt sein werden wie vorher. Gerade gut verdienende Frauen sehen deshalboft keinen Anlass, privat vorzusorgen. Der Realitätscheck führt dann jedochhäufig zu Entsetzen: Lediglich 40 bis 50 Prozent des aktuellen Nettogehaltsstehen später als monatliche Bruttorente zur Verfügung. Für eine Frau mit einemNettoeinkommen von 3.500 Euro pro Monat bedeutet das, dass ihr lediglich 1.500bis 1.700 Euro nach dem Eintritt in den Ruhestand bleiben - die noch dazuversteuert werden müssen.Diese Aspekte verschärfen die ProblematikNoch dramatischer fällt die Rentenlücke aus, wenn Frauen zugunsten der Familiezwischenzeitlich in Teilzeit arbeiten, denn Kinderbetreuung, Haushalt undCare-Arbeit sind Dinge, die in den meisten Partnerschaften immer noch ganzselbstverständlich die Frau übernimmt. Von den 1.500 bis 1.700 Euro Rentebleiben dann allerdings nur noch 900 Euro Ruhestandsgehalt übrig, denn dieVerluste, die Frauen durch Teilzeitarbeit in Kauf nehmen, lassen sich imweiteren Arbeitsleben nicht mehr ausgleichen.Richtig problematisch wird es dann, wenn Beziehungen scheitern. Nach einerScheidung sind Frauen selbst für ihre Finanzen verantwortlich. Erfolgt dieTrennung erst im Alter, besteht keine Möglichkeit mehr, das aufgebautefinanzielle Defizit auszugleichen. Und auch der Vorsatz, mit der geringerenRente durch besondere Genügsamkeit auszukommen, ist häufig in der Realität nichtumsetzbar, weil die Zuzahlungen für die medizinische Versorgung oftmalsunvorhergesehen in die Höhe schnellen.So wirkungsvoll sind AltersvorsorgeprodukteSobald Frauen sich der Problematik bewusst werden, beginnen viele, sich überMöglichkeiten zur Altersvorsorge zu informieren. Dabei ist jedoch Vorsichtgeboten: Zahlreiche Produkte - etwa Riester- und Rürup-Renten oder klassischeLebensversicherungen - bieten nur sehr niedrige Renditen auf das angesparteKapital. Besonders bei der Riester-Rente wird oft suggeriert, sie sei für