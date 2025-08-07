Deutz Aktie mit starker Tagesperformance - 07.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Deutz Aktie. Sie steigt um +13,38 % auf 8,4750€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Deutz in den letzten drei Monaten Verluste von -0,13 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um -3,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,23 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutz auf +85,33 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,14 % geändert.

Deutz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,64 % 1 Monat +0,23 % 3 Monate -0,13 % 1 Jahr +57,45 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Deutz Aktie, die trotz positiver Halbjahreszahlen und starkem Auftragseingang nur ein geringes Kursplus verzeichnet. Einige Nutzer zeigen sich zufrieden mit den Unternehmenszahlen und der Aussicht auf Zukäufe, während andere die Kursentwicklung skeptisch betrachten und auf mögliche Fehleinschätzungen hinweisen. Technische Analysen wie Bullenflaggen und Indikatoren wie MACD und RSI werden ebenfalls diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutz eingestellt.

Informationen zur Deutz Aktie

Es gibt 139 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Mrd.EUR wert.

Der Motorenbauer Deutz hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet. Der Umsatz kletterte um fast ein Viertel auf 518,1 Millionen Euro nach oben, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte …

DEUTZ AG startet kraftvoll ins Jahr 2025 und zeigt beeindruckende Wachstumszahlen. Mit einem Umsatzplus von 15 % und einem Auftragszuwachs von 30,7 % setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Dank der erfolgreichen Portfoliostrategie und dem …

DEUTZ AG has accelerated its growth trajectory, reporting impressive revenue and order increases, while strategically expanding its portfolio and optimizing costs.

Deutz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.