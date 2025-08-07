    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    Trump erlässt neue Zölle, Aktienmärkte jubeln - finde den Fehler!

    Donald Trump erlässt neue Zölle - 100% auf Chips mit allerdings vielen Ausnahmen, weitere 15% auf Japan, gestern 50% auf Indien, bald sollen auch Medikamenten-Zölle kommen) - aber die Aktienmärkte jubeln!

    Donald Trump erlässt neue Zölle - 100% auf Chips mit allerdings vielen Ausnahmen, weitere 15% auf Japan, gestern 50% auf Indien, bald sollen auch Medikamenten-Zölle kommen) - aber die Aktienmärkte jubeln! So steigt die Apple-Aktie weiter, weil diese 100%-Zölle auf Chips nur für Unternehmen gelten soll, die in den USA investieren (also auch für Nvidia, TSMC etc.). Heute treten die Zölle gegen diverse Länder in Kraft - und die Folgen werden dramatisch sein. Denn der Effekt der Zölle ist größer als der Effekt sinkender Zinsen (siehe dazu das gestrige Marktgeflüster). Es dürfte nicht lange dauern, bis sich die Aktienmärke der Realität stellen müssen: die Gewinne und Margen vieler Unternehmen werden weiter sinken, die Konsumentenpreise weiter steigen..

    Hinweise aus Video:

    1. Trump mit 100 %-Zoll auf Chips – aber wichtige Ausnahmen!

    2. China treibt Deutschland zur Deindustrialisierung – Wechselkurs als Waffe

     

    Das Video "Trump erlässt neue Zölle, Aktienmärkte jubeln - finde den Fehler!" sehen Sie hier..




