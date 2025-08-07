Kreml
Treffen zwischen Putin und Trump in Vorbereitung
Für Sie zusammengefasst
- Treffen zwischen Putin und Trump offiziell bestätigt.
- Vorbereitungen für Gipfel in den nächsten Tagen gestartet.
- Juri Uschakow informierte über Details des Treffens.
MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml in Moskau hat eine Vereinbarung über ein bevorstehendes Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt. Die Vorbereitungen für den Gipfel in den nächsten Tagen haben begonnen, wie Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge sagte./mau/DP/mis
