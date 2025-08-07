AKTIE IM FOKUS
Allianz auf Dreimonatshoch nach Quartalszahlen
- Allianz-Aktien steigen nach Quartalszahlen stark an.
- Gewinne im Jahr 2023 nun bei fast 25 Prozent.
- Operativer Gewinnziel für 2025 bleibt bei 15-17 Mrd.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz haben am Donnerstag mit einem Kurssprung auf die Quartalszahlen des Versicherers reagiert. Am Vormittag stiegen sie auf den höchsten Stand seit drei Monaten und bauten ihre Gewinne im laufenden Jahr auf knapp 25 Prozent aus. Zuletzt notierten die Papiere im Vergleich zur Wochenmitte 4,8 Prozent höher bei 369,20 Euro.
Die Allianz sieht sich nach einem überraschend guten Quartal mit geringeren Katastrophenschäden auf guten Weg zum Ergebnisziel für 2025. Der operative Gewinn soll weiter 15 bis 17 Milliarden Euro erreichen - nach einem Rekord von 8,6 Milliarden im ersten Halbjahr.
JPMorgan-Analyst Kamran Hossain sprach in einer ersten Reaktion von einem "sicheren Quartal" für den Versicherer. Die vertragliche Servicemarge und das verwaltete Vermögen hätten trotz Wechselkursveränderungen weitgehend im Einklang mit den durchschnittlichen Markterwartungen gestanden.
Der Kerngewinn habe die Erwartungen um erfreuliche sieben Prozent übertroffen, betonte Jefferies-Experte Philip Kett. Auch die sogenannte Solvabilität des Versicherers sei stark ausgefallen./edh/stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,20 % und einem Kurs von 370,1 auf Tradegate (07. August 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 143,81 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 379,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -12,85 %/+15,58 % bedeutet.
