JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Das zweite Quartal des Rüstungskonzerns sei wie erwartet schwach ausgefallen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe aber keine Änderungen an den Jahreszielen gegeben und jede Kursschwäche sehe er als eine Einstiegschance./rob/ck/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:20 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:20 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 1.698EUR auf Tradegate (07. August 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2250

Kursziel alt: 2250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



