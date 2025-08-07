JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Das zweite Quartal des Rüstungskonzerns sei wie erwartet schwach ausgefallen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe aber keine Änderungen an den Jahreszielen gegeben und jede Kursschwäche sehe er als eine Einstiegschance./rob/ck/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 1.698EUR auf Tradegate (07. August 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2250
Kursziel alt: 2250
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
