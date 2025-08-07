JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. David Adlington lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das "weitere solide Quartal" des Krankenhausbetreibers und Medizinproduktherstellers. Fresenius arbeite an einer Erfolgsbilanz, die zu einer höheren Bewertung führen sollte./rob/ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 41,98EUR auf Tradegate (07. August 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49,10
Kursziel alt: 49,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
