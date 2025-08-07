JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chetan Udeshi sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach wie vor wenig Gründe, in die Aktie des Chemieunternehmens zu investieren. Kurzfristig bleibe die Nachfrage schwach und die Preise und Margen blieben aufgrund eines akuten Überangebots der Industrie bei den meisten Rohstoffen unter Druck. Zudem zähle BASF mit Blick auf die Dividendendeckung zu den "am wenigsten attraktiven Unternehmen" innerhalb der Branche./rob/ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 44,25EUR auf Tradegate (07. August 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



