JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chetan Udeshi sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach wie vor wenig Gründe, in die Aktie des Chemieunternehmens zu investieren. Kurzfristig bleibe die Nachfrage schwach und die Preise und Margen blieben aufgrund eines akuten Überangebots der Industrie bei den meisten Rohstoffen unter Druck. Zudem zähle BASF mit Blick auf die Dividendendeckung zu den "am wenigsten attraktiven Unternehmen" innerhalb der Branche./rob/ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 44,25EUR auf Tradegate (07. August 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte