    JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf etwas besser als erwartete Zahlen aufgrund der vorab gemeldeten Zahlen der US-Tochter T-Mobile US. Ohne das US-Geschäft sähen die Zahlen etwas schwach aus, vor allem was die Leistungskennzahlen im Heimatgeschäft sowie das operative Ergebnis betreffe./rob/ck/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:44 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:47 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 30,25EUR auf Tradegate (07. August 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akhil Dattani
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 43,50
    Kursziel alt: 43,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


