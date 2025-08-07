Wirtschaft
FC-Bayern-Finanzchef Diederich geht zur Deutschen Bank
Foto: Deutsche Bank (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
München (dts Nachrichtenagentur) - Der Finanzchef des Fußballbundesligisten FC Bayern München, Michael Diederich, wechselt die Branche und übernimmt eine Führungsposition bei der Deutschen Bank. Wie das "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) berichtet, wird Diederich bei der Bank den Posten als Co-Chef des Unternehmensgeschäfts übernehmen.
Damit würde Diederich den Bereich gemeinsam mit David Lynne führen. Lynne arbeitet seit 1995 für die Deutsche Bank. Im Juni 2022 übernahm er die Führung der Unternehmensbank. Diederich würde genau wie Lynne eine Stufe unter dem Vorstand angesiedelt sein. Die Deutsche Bank wollte die Informationen auf Anfrage des "Handelsblatts" (Freitagausgabe) nicht kommentieren.
Diederich war im Mai 2023 zum Finanzvorstand und stellvertretenden Vorstandschef beim FC Bayern berufen worden. Zuvor hatte er bereits von 2018 an dem Aufsichtsrat der FC Bayern München AG angehört. Damals war Diederich hauptberuflich Banker und gerade zum Vorstandschef der Hypovereinsbank aufgestiegen, der deutschen Tochter der italienischen Großbank Unicredit. Insgesamt arbeitete Diederich 27 Jahre für das Münchener Geldhaus, 2015 war er in den Vorstand eingezogen.
Tradertrain schrieb 30.07.25, 09:40
6 Personen aus dem Aufsichtsrat haben am 29.07.2025 die DB gekauft. ( EQS-DD )
bei einem Kurs von 28,8 €
grumbler schrieb 27.07.25, 07:44
Von den Zahlen bin ich positiv überrascht. Gerade beim RoTE war ich nicht sicher ob das Ziel erreicht wird.
Die aktuelle Strategie hat Ziele bis Ende 2025 definiert, welche wohl ausnahmslos erreicht werden. Damit haben Sewing / von Moltke einen sehr guten Job gemacht.
Jetzt bin ich auf die nächste Strategie gespannt. Sollte allerspätestens zu den Q4 Zahlen veröffentlicht werden.
Interessant dabei ist für mich besondere die geplante Ausschüttungsquote (Dividende und Aktienrückkauf) und weiterhin die Rendite (RoTE). Bei der Rendite gibt es noch Luft nach oben, da liegt die deutsche Bank mit 10% in Vergleich zu europäischen und internationalen Banken eher zurück. Wenn da ein Ziel Richtung 14-15% kommt und erklärt wird wie es erreicht werden soll sind noch ganz andere Kurse machbar.
Bleibe auf jeden Fall bisnaus weiteres investiert. Bis Mai sind Kurse von bis zu 40 € für mich twar denkbar, die aktuellen 28,50 € finde ich aktuell aber durchaus als fair bewertet.
Die Deutsche Bank hat sich über die letzten 3 Jahre zu einem Top Investment entwickelt.
Haematokrit schrieb 21.07.25, 11:10
Ich hoffe, das Treffen in Berlin ist nicht was fürs Schaufenster. Die Wirtschaft sollte sich nicht auf die Politik verlassen, das funktioniert ohnehin nicht.
