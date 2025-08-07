Grüne fordern Offenlegung von Wildbergers Unternehmensbeteiligungen

Der Kurs stagniert. Ich habe verkauft.

Wer Zeit und Lust hat kann ja auf die 4,60 warten.

Mehr wird es aber nicht geben.

Bei Pro7 gibt es 2 Bieter. Das treibt den Aktienkurs nach oben.

Bei Ceconomy war man sich mit den Großaktionären einig.

Daher kann sich der Streubesitz keine Hoffnungen auf höhere Kurse machen.





Für uns Kunden ist eine Übernahme kein Nachteil.

Günstigere Produkte im Angebot, die Qualität wird auch nicht schlechter.

Der Onlinebetrieb wird ausgebaut.

Schnellerer und besserer Service.

Ob sie aber die Anzahl der Filialen behalten, bezweifle ich.



