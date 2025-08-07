AKTIEN-FLASH
Henkel-Zahlen kommen gut an
- Henkel-Aktien steigen um 2,5% auf 68,62 Euro.
- Umsatzprognose für 2025 wegen schwachem Wachstum gesenkt.
- Analysten sehen positive Entwicklung und übertreffen Erwartungen.
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Henkel sind am Donnerstagvormittag bei Anlegern und Analysten gut angekommen. Zuletzt gehörten die Papiere des Konsumgüterkonzerns mit einem Kursplus von 2,5 Prozent auf 68,62 Euro zu den besseren Werten im Dax . Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Verlust von rund 20 Prozent zu Buche.
Wegen einer mauen Konsumlaune und einem schwächeren Wachstum im industriellen Klebstoffgeschäft senkte Henkel erwartungsgemäß sein Umsatzziel für 2025. Dagegen hoben die Düsseldorfer dank eines Sparprogramms im Konsumgütergeschäft und Portfolioänderungen das untere Ende ihrer Margenzielspanne an.
Das Ergebnis reiche aus, damit der Konsumgüterkonzern besser dastehe als seine Mitbewerber, bemerkte Jefferies-Analyst David Hayes. Wichtige Kennziffern hätten die Erwartungen übertroffen. Dies bestätigte seine Kollegin Celine Pannuti von JPMorgan. Jörg Philipp Frey vom Analysehaus Warburg Research sprach von einer deutlichen Verbesserung im zweiten Quartal. Die Zahlen sollten dazu beitragen, den Bewertungsrückstand zur Branche zu verringern./edh/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 68,10 auf Tradegate (07. August 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -1,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,18 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +12,38 %/+38,65 % bedeutet.
Er knobelt eben schon zu lange bei Henkel. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Frau Bagel-Trah wird von der Realität eingeholt werden. Die Wirtschaft in den USA wird anziehen, deren Unternehmen entsprechend erfolgreich sein. Hinzu kommen die Zölle aus der EU. Die links-grüne Phrasen werden nicht nur dort unpopulär werden, sondern auch hier in der EU. Vor allem bei der Bevölkerung, die ja besonders von dem Klimawahnsinn betroffen sind. Die Inflation hat mächtig angezogen. Es ist schon Wahnsinn was eine große Packung Persil im Supermarkt kostet, unter 20 € kommt man da nicht mehr weg.