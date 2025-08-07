Dax-Kandidat Gea setzt Rekordrally fort

Im Jahresverlauf verteuerte sich das Papier um knapp 35 Prozent. Damit zog der Kurs deutlich stärker als der MDax an. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Börsenwert des Unternehmens mehr als verdoppelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei mehr als zehn Milliarden Euro. Damit zählt das Papier bei der nächsten Index-Überprüfung der Deutschen Börse zum Kreis der Kandidaten für den Dax-Aufstieg.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Anlagenbauers Gea haben am Donnerstag nach detaillierten Zahlen und optimistischen Aussagen zum Umsatz im kommenden Jahr ihre Rekordrally fortgesetzt. Der Kurs der im MDax notierten Aktie legte am Vormittag um bis zu drei Prozent auf 65,89 Euro zu und war damit so teuer wie noch nie.

Bei der Vorlage der detaillierten Zahlen äußerte sich Konzernchef Stefan mit Blick auf das kommende Jahr optimistisch. "Ich erwarte, dass wir 2026 unser Umsatzwachstum deutlich beschleunigen können", sagte er laut Mitteilung. Dabei sieht der Gea-Chef auch im Zollstreit keinen Bremsklotz. "Die Auswirkungen der jüngst beschlossenen Zölle auf Gea sind vernachlässigbar."

Unterdessen bestätigte das Management seine bereits Ende Juli veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen. Auch die angehobene Jahresprognose wurde bekräftigt. Rückenwind sieht Klebert in dem gestiegenen Auftragseingang, wobei er von einer starken zweiten Jahreshälfte ausgeht./zb/jsl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 64,45 auf Tradegate (07. August 2025, 10:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +4,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,36 %. Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,49 Mrd.. GEA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -23,97 %/+3,96 % bedeutet.



