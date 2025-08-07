UBS warnt: US-Wirtschaft verlangsamt sich – Fed muss Zinsen senken

Die UBS-Analyse verweist außerdem auf den verhaltenen Arbeitsmarktbericht von letzter Woche, der zeigte, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Juli lediglich um 73.000 Stellen zunahm – deutlich weniger als die von Dow Jones prognostizierten 100.000 Jobs.

In einer neuen Analyse, die dem US-Wirtschaftsmagazin Fortune vorliegt, stellt das Finanzinstitut fest, dass das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA deutlich langsamer wächst als in den beiden Vorjahren. Im ersten Halbjahr 2025 lag das Wachstum nur bei einer annualisierten Rate von 1,2 Prozent.

Die UBS-Analysten argumentieren, dass der "Rückgang der Erwerbsbeteiligungsquote verschleiert, wie stark die Abschwächung tatsächlich ist."

"Trotz der Aussage von Fed-Präsident Powell auf der Pressekonferenz nach der FOMC-Sitzung, wonach die Verlangsamung der Zuwanderung das Bevölkerungs- und damit auch das Arbeitskräftewachstum bremse, zeigt sich dies in den tatsächlichen Daten nicht. Sowohl die Haushaltsbefragung als auch die Unternehmensbefragung deuten vielmehr auf eine Abschwächung des Arbeitsmarkts hin, und die Haushaltsbefragung selbst weist nicht auf ein verlangsamtes Bevölkerungswachstum hin."

Die UBS-Analysten prognostizieren, dass die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Zölle das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte dämpfen werden.

Die Bank rechnet zudem damit, dass die US-Notenbank im September den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Die Analysten halten es für möglich, dass die Zinsen bis zum Jahresende um insgesamt bis zu 100 Basispunkte reduziert werden.

Diese Einschätzungen spiegeln ein wachsendes Risiko für die US-Konjunktur wider – doch wie sehen das führende Vertreter der Bank im strategischen Kontext?

Investmentchef sieht Vertrauensverlust

Mark Haefele, Investment-Chef der UBS, äußerte sich Anfang des Jahres gegenüber dem Handelsblatt, ob die Anleger ihr Interesse vermehrt aus US-Werten zurückziehen würden, aufgrund der unklaren Vorzeichen in puncto der US-Handelspolitik; einen Paradigmenwechsel in der Stimmung der Anleger sieht er noch nicht: Aber die Geschwindigkeit des Vertrauensverlustes sei neu gewesen.

"Wir müssen berücksichtigen, dass das Verbrauchervertrauen relativ schnell gesunken ist, und es gibt Grund zu der Annahme, dass sich diese Situation verschlimmert und längerfristiger Schaden angerichtet wird."

Trotz dieser Entwicklungen hält Haefele einen schnellen Bedeutungsgewinn Europas als Alternative zum US-Markt für unwahrscheinlich: "Es gibt längerfristige Bedenken in Bezug auf Europa, denn schuldenfinanziertes Wachstum ist nicht dasselbe wie die Steigerung der Produktivität durch Investitionen in KI und andere Technologien."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion