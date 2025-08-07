Henkel überrascht bei der Marge: Doch ein Detail dürfte Anleger stutzig machen!

Im Unternehmensbereich Consumer Brands sorgten höhere Absatzmengen und Preisanpassungen für ein leicht positives organisches Wachstum im zweiten Quartal. Auch das Klebstoffgeschäft Adhesive Technologies verzeichnete in der ersten Jahreshälfte ein organisches Umsatzplus von 1,2 Prozent.

Wie der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern am Donnerstag mitteilte, legte das organische Umsatzwachstum im Vergleich zum ersten Quartal zu. Gleichzeitig konnte das Unternehmen die Profitabilität spürbar steigern. Konzernchef Carsten Knobel sprach von einer "sequentiellen Verbesserung" in beiden Sparten.

Marge soll stärker steigen als bisher geplant

Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung aktualisierte Henkel seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Zwar senkte der Konzern die Erwartung für das organische Umsatzwachstum leicht auf eine Spanne von 1,0 bis 2,0 Prozent. Die zuvor angepeilten 1,5 bis 3,5 Prozent erscheinen angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten nicht mehr realistisch. Dafür hob Henkel die Zielspanne für die bereinigte EBIT-Marge auf 14,5 bis 15,5 Prozent an. Zuvor lag das obere Ende unverändert, das untere aber bei 14,0 Prozent.

Besonders optimistisch zeigt sich das Management beim Margenausblick der beiden Sparten. Für Adhesive Technologies erwartet Henkel nun eine bereinigte Umsatzrendite von 16,5 bis 17,5 Prozent, für Consumer Brands von 14,0 bis 15,0 Prozent. In beiden Fällen wurden die unteren Zielwerte angehoben. Beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) rechnet das Unternehmen weiter mit einem Anstieg im unteren bis hohen einstelligen Prozentbereich.

Währungseffekte und Nordamerika-Belastung bremsen

Der Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr nominal um 3,8 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro. Wechselkurseffekte und Portfolioanpassungen belasteten die Entwicklung. Organisch blieb der Umsatz mit minus 0,1 Prozent nahezu stabil. Im zweiten Quartal konnte Henkel jedoch mit einem Plus von 0,9 Prozent wieder wachsen. Vor allem die Preisdynamik wirkte stabilisierend, während das Volumen weiterhin leicht rückläufig war.

Während Europa und Nordamerika unter dem schwachen wirtschaftlichen Umfeld litten, legte Henkel in der Region IMEA organisch um 9,1 Prozent zu. Auch Asien/Pazifik verzeichnete mit 3,4 Prozent ein solides Wachstum.

Free Cashflow unter Vorjahr

Das bereinigte operative Ergebnis stieg leicht auf 1,614 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 14,9 auf 15,5 Prozent. Das Ergebnis je Vorzugsaktie erhöhte sich auf 2,66 Euro, das bereinigte Ergebnis legte um 1,1 Prozent auf 2,81 Euro zu. Bei konstanten Wechselkursen betrug das Plus 5,0 Prozent.

Der Free Cashflow lag mit 485 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 772 Millionen Euro. Gründe dafür waren ein gestiegenes Nettoumlaufvermögen und höhere Investitionen. Die Nettofinanzposition verschlechterte sich zum 30. Juni auf minus 494 Millionen Euro nach minus 93 Millionen Euro zum Jahresende 2024.

Henkel bleibt trotz schwieriger Lage auf Wachstumskurs

"Wir erwarten für das Gesamtjahr weiteres profitables Wachstum", sagte CEO Knobel. Die aktualisierte Prognose berücksichtige sowohl die konjunkturellen Herausforderungen als auch die positiven Effekte aus Bruttomarge, Portfolioanpassungen und Effizienzprogrammen. Henkel sei auch vor dem Hintergrund globaler Zollentwicklungen gut aufgestellt, um seine Ziele im weiteren Jahresverlauf zu erreichen.

Analysten sehen Luft nach oben beim Kursziel

Henkel habe im zweiten Quartal 2025 operativ robust abgeliefert und vor allem mit einer dynamischen Margenentwicklung überzeugt. Wie aus einer Ersteinschätzung der UBS hervorgeht, lagen Umsatz und Profitabilität insgesamt im Rahmen oder leicht über den Markterwartungen. Besonders positiv sticht aus Sicht der Analysten die Entwicklung im Bereich Consumer Brands hervor, während der Umsatzrückgang in Nordamerika und Lateinamerika die Gesamtbilanz leicht trübte.

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung belässt die UBS ihr Rating für die Henkel-Aktie auf "Neutral". Das Zwölf-Monats-Kursziel wurde jedoch auf 84,00 Euro festgesetzt. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 25 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. An der Börse geht es für die Aktie nach oben nach den Zahlen:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Henkel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 63,20EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.



