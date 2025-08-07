Deutz schnellen auf hoch seit sechs Jahren

Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sprachen von einem respektablen Quartalsbericht. Das bereinigte operative Ergebnis liege um vier Prozent über der Konsensschätzung. Das Unternehmen habe profitabler agiert als angenommen. In einem alles in allem schwierigen Umfeld zeige sich Deutz widerstandsfähig, denn im Vergleich zum Vorquartal habe sich die geschäftliche Lage verbessert./bek/men/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,08 % und einem Kurs von 8,44 auf Tradegate (07. August 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -3,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..

Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+17,65 % bedeutet.