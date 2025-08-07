    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz

    AKTIE IM FOKUS

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutz schnellen auf hoch seit sechs Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz-Aktien steigen auf höchsten Stand seit 2019.
    • Umsatz im Q2 um fast 25% auf 518 Mio. Euro gestiegen.
    • Jahresprognose bestätigt, Auftragseingang um 30% gestiegen.
    AKTIE IM FOKUS - Deutz schnellen auf hoch seit sechs Jahren
    Foto: DEUTZ AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein robustes zweites Quartal des Motorenbauers Deutz in einem schwierigen Umfeld hat dem Aktienkurs am Donnerstag den höchsten Stand seit Juli 2019 beschert. In der Spitze ging es um fast 13 Prozent nach oben - nach einem Kursanstieg von fast 87 Prozent allein seit Jahresbeginn. Die Papiere zählen damit 2025 zu den Spitzenwerten im SDax der kleineren Börsentitel.

    Deutz hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet. Der Umsatz kletterte um fast ein Viertel auf gut 518 Millionen Euro. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) Fortschritte, das um fast ein Sechstel anzog. Konzernchef Sebastian Schulte bestätigte wie erwartet die Jahresprognose auch dank des gestiegenen Auftragseingangs. Dieser legte um fast ein Drittel zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutz AG!
    Short
    9,23€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 9,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7,47€
    Basispreis
    1,10
    Ask
    × 8,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sprachen von einem respektablen Quartalsbericht. Das bereinigte operative Ergebnis liege um vier Prozent über der Konsensschätzung. Das Unternehmen habe profitabler agiert als angenommen. In einem alles in allem schwierigen Umfeld zeige sich Deutz widerstandsfähig, denn im Vergleich zum Vorquartal habe sich die geschäftliche Lage verbessert./bek/men/jha/

    Deutz

    +12,88 %
    -3,83 %
    +0,07 %
    -0,13 %
    +58,53 %
    +75,03 %
    +68,83 %
    +39,29 %
    -54,08 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,08 % und einem Kurs von 8,44 auf Tradegate (07. August 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -3,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+17,65 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutz - 630500 - DE0006305006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Deutz schnellen auf hoch seit sechs Jahren Ein robustes zweites Quartal des Motorenbauers Deutz in einem schwierigen Umfeld hat dem Aktienkurs am Donnerstag den höchsten Stand seit Juli 2019 beschert. In der Spitze ging es um fast 13 Prozent nach oben - nach einem Kursanstieg von fast 87 …