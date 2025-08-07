AKTIE IM FOKUS
Deutz schnellen auf hoch seit sechs Jahren
- Deutz-Aktien steigen auf höchsten Stand seit 2019.
- Umsatz im Q2 um fast 25% auf 518 Mio. Euro gestiegen.
- Jahresprognose bestätigt, Auftragseingang um 30% gestiegen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein robustes zweites Quartal des Motorenbauers Deutz in einem schwierigen Umfeld hat dem Aktienkurs am Donnerstag den höchsten Stand seit Juli 2019 beschert. In der Spitze ging es um fast 13 Prozent nach oben - nach einem Kursanstieg von fast 87 Prozent allein seit Jahresbeginn. Die Papiere zählen damit 2025 zu den Spitzenwerten im SDax der kleineren Börsentitel.
Deutz hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet. Der Umsatz kletterte um fast ein Viertel auf gut 518 Millionen Euro. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) Fortschritte, das um fast ein Sechstel anzog. Konzernchef Sebastian Schulte bestätigte wie erwartet die Jahresprognose auch dank des gestiegenen Auftragseingangs. Dieser legte um fast ein Drittel zu.
Die Experten der Investmentbank Oddo BHF sprachen von einem respektablen Quartalsbericht. Das bereinigte operative Ergebnis liege um vier Prozent über der Konsensschätzung. Das Unternehmen habe profitabler agiert als angenommen. In einem alles in allem schwierigen Umfeld zeige sich Deutz widerstandsfähig, denn im Vergleich zum Vorquartal habe sich die geschäftliche Lage verbessert./bek/men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,08 % und einem Kurs von 8,44 auf Tradegate (07. August 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -3,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+17,65 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutz - 630500 - DE0006305006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
lasst doch mal die finger von den k.o.-derivaten, dann kann der kurs auch steigen! wer soll denn die ganzen hebel bezahlen! die emissionshäuser ziehen lieber selbst die kohle! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Du bist so lächerlich-habe Mitleid mit dir.
auszug......
Deutz: Rüstung rettet die Zahlen
Umgedacht hat auch Motoren-Spezialist Deutz, der sich inzwischen stärker als bislang im militärischen Bereich engagiert. 2024 kaufte der Industrielieferant aus Köln das polnische Unternehmen BTH FAST und liefert damit auch Motoren für Militärfahrzeuge. Die Zahlen für das erste Quartal 2025 waren zwar durchwachsen, doch nannte Deutz um 30,3 % höhere Auftragseingänge und machte dafür explizit die jüngste M&A-Strategie verantwortlich. Das Engagement im Bereich Rüstung macht sich also bezahlt. Schon zuvor hat sich Deutz auch in den Bereichen dezentrale Energielösungen sowie Wasserstoffverbrennungsmotoren engagiert. Analysten bewerten die Deutz-Aktie im Juli 2025 überwiegend positiv. Von den drei Analysten, die in den letzten drei Monaten Kursziele abgegeben haben, sehen alle den Wert bei "Kaufen" oder "Strong Buy". Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,60 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 37,66 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Nach einem Anstieg von 65 % in sechs Monaten könnte die Aktie des Zyklikers aber auch konsolidieren.