Wirtschaft
Deutlich mehr Firmenpleiten im Juli
Damit war die Zahl der Insolvenzen, nach dem Monat April, so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Besonders betroffen waren laut IWH Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Berlin und Bayern. In den ostdeutschen Bundesländern gingen die Zahlen dagegen leicht zurück.
Ein Teil des Anstiegs sei saisonal bedingt: Zum Halbjahr werden viele Verfahren angestoßen, die sich später in der Statistik zeigen. Zudem bot der Juli mit 23 Arbeitstagen viele Termine für Eröffnungen.
Auffällig ist laut IWH der starke Anstieg sogenannter Frühindikatoren, die auf kommende Insolvenzen hinweisen. Diese erreichten den höchsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2020. Müller rechnet daher auch im Herbst mit vielen neuen Fällen - allerdings ebenfalls mit eher geringer Auswirkung auf den Arbeitsmarkt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Loser Baumann kann schon lange vor Lachen nicht mehr schlafen. Ohne jede Konsequenz den Karren an die Wand gefahren. Unglaublich....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
Nö, so lange noch was rausgepresst werden kann, wird es immer weiter Klagen geben. Mir ist im übrigen auch kein Fall bekannt der anders herum gelaufen ist. Das bekannte Ausbeutungsmuster haben wir ja schon bei der Welt AG und anderen hinlänglich gesehen, aber nennt mir einen Fall wo ein US Unternehmen ein D Unternehmen übernommen hat und dann von der D Justiz in Grund und Boden verklagt wurde. Ich kenne keinen einzigen solchen Fall...
EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Bayer hebt währungsbereinigte Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025 an und erhöht Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in den USA (deutsch)
Do, 31.07.25 23:15· Quelle: dpa-AFX