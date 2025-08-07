Dieser Monatszahler hört einfach nicht auf, zu begeistern!

Monatszahler sind vor allem für am Anfang ihrer Karriere stehende Anlegerinnen und Anleger beliebte Dividendentitel, da der monatliche Ausschüttungseingang motiviert und für eine schnelle Reinvestierbarkeit der Dividende, etwa mithilfe von Sparplänen sorgt.

Einer der zuverlässigsten Monatszahler ist der US-Immobilieninvestitionsfonds Realty Income, der auf Gewerbe- und Einzelhandelsimmobilien spezialisiert ist. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen bereits 661 monatliche Dividende gezahlt und seine Ausschüttungen dabei 111 Quartale in Folge erhöht. Nicht umsonst wird Realty Income mit dem Beinamen "The Monthly Dividend Company".

Zufriedenstellendes Umsatz- und FFO-Ergebnis

Am Mittwochabend hat der US-REIT seinen Ergebnisbericht vorgestellt. Die Zahlen fielen insgesamt zufriedenstellend aus und befürworten weitere Dividendenerhöhungen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 5,2 Prozent auf 1,41 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 90 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Die Funds from Operation (FFO) fielen mit 1,06 US-Dollar pro Aktie im Rahmen der Schätzungen aus.

Trotz geringerer Belegungsquote höhere Mieteinkünfte

Im Vergleich zum Vorjahresquartal legten sowohl die Mieterlöse als auch die Anzahl der Immobilien um 1,1 Prozent zu. Insgesamt vermietet sind derzeit 15.606 Immobilien mit einer Belegungsquote von 98,6 Prozent. Während sich Realty Income hier gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozentpunkte gesteigert hat, war die Belegungsquote im Vergleich zum Vorjahr um diesen Betrag rückläufig.

Der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn lag mit 196,9 Millionen US-Dollar unter den 256,8 Millionen US-Dollar aus dem Vorjahresquartal. Die Mieteinnahmen, aus denen auch die Dividende finanziert wird, legten hingegen um 2,9 Prozent auf 955,7 Millionen US-Dollar zu.

FFO-Prognose angehoben, Europa weiterhin im Fokus

Seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr hat Realty Income geringfügig angehoben. Das untere Ende der FFO-Guidance wurde um 2 Cent auf 4,24 US-Dollar pro Aktie erhöht. Am oberen Ende wurde an 4,28 US-Dollar je Anteil festgehalten.

Für fortgesetztes Unternehmenswachstum steht aktuell vor allem der europäische Markt im Vordergrund, wo Realty Income 76 Prozent seiner Investitionsausgaben von 1,2 Milliarden US-Dollar getätigt hat. In der Pressemitteilung wurde ein 282 Millionen US-Dollar schweres Sale-Leaseback-Projekt mit dem polnischen Industrieunternehmen Eko-Okna hervorgehoben.

Realty Income schlägt dank Dividende den Gesamtmarkt

Für große Ausschläge in Vor- und Nachbörse ist Realty Income nicht bekannt, dafür sind die Umsätze im erweiterten Handel in aller Regel zu gering. Am Donnerstag konnte sich das Papier vor Handelseröffnung um rund 0,8 Prozent und damit im Rahmen der US-Futures steigern.

Das Kursplus in diesem Jahr beläuft sich aktuell auf 6,6 Prozent. Wird die Dividende mitberücksichtigt, liegt die Gesamtrendite bei 10,7 Prozent. Eine noch bessere Performance wird aktuell verhindert durch das schwierige Umfeld auf dem US-Gewerbeimmobilienmarkt sowie anhaltend hohen Anleiherenditen, welche Gegenwind vor allem für REITs und Dividendenaktien bedeuten.

Fazit: Weiterhin eine der Top-Adressen für passives Einkommen

Mit seinem zufriedenstellenden Quartalsbericht beweist Realty Income jedoch auch in schwierigem Fahrwasser nicht nur bestehen, sondern auch wachsen zu können. Der Investment-Case ist intakt – und die Bewertung mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 13,4 weiterhin fair. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 5,64 Prozent.

Die Gelegenheit zu einer weiteren Anhebung spätestens zum Oktobertermin wird sich das Unternehmen angesichts der soliden Ertrags- und Finanzlage aber nicht nehmen lassen. Damit ist mit weiterem Dividendenwachstum zu rechnen. Die Aktie bleibt für ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger weiter einer der absoluten Top-Titel.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Realty Income Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 49,15EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.