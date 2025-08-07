WARBURG RESEARCH stuft LEG Immobilien auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92,80 Euro belassen. Die Neubewertung des Portfolios sei höher ausgefallen als vom Management zunächst angedeutet, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die operative Entwicklung sei insgesamt solide gewesen, was einen weiteren günstigen Impuls für den Wert des Immobilien-Unternehmens darstelle./rob/mf/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 72,40EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Simon Stippig
Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 92,80
Kursziel alt: 92,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
