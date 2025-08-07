    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec
    RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Verfehlte Gewinnerwartungen und die Perspektiven in China sprächen bei dem Medizintechnik-Hersteller für nachgebende Konsensprognosen - trotz der bestätigten Jahresziele, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:08 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:08 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,14 % und einem Kurs von 42,58EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.




