    JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller habe die Ewartungen leicht übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich allerdings sei die Prognosespanne für den Jahresumsatz eingeengt und gesenkt, während die Ebit-Marge am unteren Ende etwas höher gesteckt worden sei. Die Analystin rechnet wegen der besseren Marge mit einer steigenden Konsensschätzung für das Jahresergebnis je Aktie um 1,6 Prozent, was allerdings durch geringere Umsätze und Wechselkurseffekte konterkariert werde./rob/ck/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:39 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:39 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 68,52EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


