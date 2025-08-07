Comeback mit Kolbenkraft
Deutz: Motor läuft, Aktie ballert: Bullen feiern das beste Quartal seit Jahren
Deutz hebt zwar nicht die Prognose, aber die Stimmung: Fast 14 Prozent Plus für die Aktie nach starken Zahlen und klarer Wachstumsansage.
- Deutz steigert Umsatz um 25% auf 518,1 Mio. Euro.
- Gewinn verdoppelt sich auf 17,8 Millionen Euro.
- Aktie steigt um 14%, beste SDAX-Performance 2025.
Der Motorenbauer Deutz hat im zweiten Quartal 2025 in einem schwierigen Umfeld deutlich zugelegt und Anleger mit einem robusten Zahlenwerk überzeugt. Der Umsatz stieg um fast ein Viertel auf 518,1 Millionen Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) wuchs um 16,5 Prozent auf 26,1 Millionen Euro. Unter dem Strich verdoppelte sich der Gewinn nahezu auf 17,8 Millionen Euro. Zwar sank die bereinigte Ebit-Marge leicht von 5,3 auf 5,0 Prozent, doch der starke Auftragseingang von 488 Millionen Euro – ein Plus von fast einem Drittel – stützte die Prognose.
"Die Integration neuer Geschäftsfelder und die konsequente Umsetzung unseres Kostenprogramms stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig. Diesen Weg setzen wir konsequent fort", sagte Vorstandschef Sebastian Schulte. Deutz will weiteres Wachstum durch Zukäufe erzielen und hatte unter anderem den US-Generatorenhersteller Blue Star Power Systems übernommen.
Auch im ersten Halbjahr zeigte sich Deutz robust. Der Umsatz wuchs um 15 Prozent auf rund eine Milliarde Euro. Der Auftragseingang legte ebenfalls um knapp ein Drittel zu. Zwar sank das bereinigte Halbjahres-Ebit von 50,1 auf 47,1 Millionen Euro, doch das Management bekräftigte die Jahresziele: 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro Umsatz sowie eine bereinigte Ebit-Marge von 5,0 bis 6,0 Prozent.
Am Kapitalmarkt kam die Entwicklung sehr gut an: Die Aktie kletterte am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Juli 2019. In der Spitze legte der Kurs um fast 14 Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs bereits um rund 112 Prozent verteuert – damit gehört Deutz 2025 zu den stärksten Werten im SDAX.
Laut der Investmentbank Oddo BHF lag das bereinigte operative Ergebnis rund vier Prozent über den Konsensschätzungen. Man bescheinigte Deutz eine "respektable Quartalsbilanz" und hob hervor, dass das Unternehmen "profitabler agiert als angenommen" habe. Im Vergleich zum Vorquartal habe sich die Lage merklich verbessert – ein Beleg für die Widerstandsfähigkeit des Konzerns in einem nach wie vor schwierigen Umfeld.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion