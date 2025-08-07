    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    Neuer Trendreport zeigt Handelsinnovationen aus China & Hongkong

    Frankfurt (ots) -

    - Ein neuer Branchenreport (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/frankfu
    rt/de/experts/retail-trends-china-hong-kong-ip-design-smart-retail.html)
    beleuchtet innovative Handelskonzepte aus China und Hongkong - von
    IP-Kollaborationen über smarte Technologien bis hin zu Nachhaltigkeit und
    Kundenzentrierung - mit klarer Relevanz für den europäischen Markt.
    - Der Branchen-Hub Conzoom Solutions
    (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html) bietet
    Händler*innen fundiertes Fachwissen, konkrete Orientierung und praxisnahe
    Anregungen - für mehr Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.

    Asien inspiriert den Einzelhandel weltweit. Der aktuelle
    Conzoom-Solutions-Report analysiert die zentralen Trends (https://conzoom-soluti
    ons.messefrankfurt.com/frankfurt/de/themenuebersicht/trends-im-einzelhandel.html
    ) der Impulsgeber China und Hongkong und zeigt, wie Händler*innen aus Europa von
    dieser Dynamik profitieren können. In einem zunehmend komplexen Umfeld liefern
    diese Konzepte wertvolle Impulse für Differenzierung und Zukunftsfähigkeit.

    IP-Kollaborationen & Storytelling als Erfolgsfaktor

    Starke Marken erzählen Geschichten. In den Handelsmärkten Chinas und Hongkongs
    geschieht dies zunehmend durch IP-Kollaborationen mit hohem
    Wiedererkennungswert. Ob Anime-Figuren, Popkultur-Ikonen wie Disney und Marvel
    oder lokale Kultfiguren: Bekannte Intellectual Properties (IP) schaffen
    emotionale Anknüpfungspunkte für Markenwelten. In China und Hongkong setzen
    sowohl etablierte Einzelhandelsunternehmen als auch aufstrebende Marken gezielt
    auf solche Partnerschaften, um Aufmerksamkeit zu generieren, die Markenidentität
    zu stärken, Loyalität aufzubauen und neue Zielgruppen zu erschließen.

    Smart Retail & Technologieeinsatz

    "Gerade in China und Hongkong wird Technologie nicht nur zur Effizienzsteigerung
    eingesetzt, sondern zur emotionalen Inszenierung des Einkaufserlebnisses", sagt
    Silke Pfeiffer, Abteilungsleitung Multimedia und Data Consumer Goods Fairs der
    Messe Frankfurt. "Die Verbindung von Daten, Storytelling und Interaktion schafft
    neue Standards für Kundenbindung - davon kann auch der europäische Handel
    profitieren."

    Smarte Anwendungen wie Gesichtserkennung, KI-gesteuerte Store-Systeme, digitale
    Schaufenster oder sensorbasierte Produkterlebnisse verwandeln den Einkauf in ein
    multisensorisches Erlebnis. Sie sprechen Kund*innen auf emotionaler, stimmungs-
    und verhaltensbasierter Ebene an, was die Markenbindung fördern und die
    Bereitschaft zu Spontankäufen steigern soll.

    Gleichzeitig verschmelzen Online- und Offline-Kanäle immer mehr zu konsistenten
    Omnichannel-Erlebnissen. Augmented-Reality-Funktionen, digitale
    Seite 1 von 3 


