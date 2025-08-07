Smart Retail & IP-Design
Neuer Trendreport zeigt Handelsinnovationen aus China & Hongkong
Frankfurt (ots) -
- Ein neuer Branchenreport (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/frankfu
rt/de/experts/retail-trends-china-hong-kong-ip-design-smart-retail.html)
beleuchtet innovative Handelskonzepte aus China und Hongkong - von
IP-Kollaborationen über smarte Technologien bis hin zu Nachhaltigkeit und
Kundenzentrierung - mit klarer Relevanz für den europäischen Markt.
- Der Branchen-Hub Conzoom Solutions
(https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html) bietet
Händler*innen fundiertes Fachwissen, konkrete Orientierung und praxisnahe
Anregungen - für mehr Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.
Asien inspiriert den Einzelhandel weltweit. Der aktuelle
Conzoom-Solutions-Report analysiert die zentralen Trends (https://conzoom-soluti
ons.messefrankfurt.com/frankfurt/de/themenuebersicht/trends-im-einzelhandel.html
) der Impulsgeber China und Hongkong und zeigt, wie Händler*innen aus Europa von
dieser Dynamik profitieren können. In einem zunehmend komplexen Umfeld liefern
diese Konzepte wertvolle Impulse für Differenzierung und Zukunftsfähigkeit.
IP-Kollaborationen & Storytelling als Erfolgsfaktor
Starke Marken erzählen Geschichten. In den Handelsmärkten Chinas und Hongkongs
geschieht dies zunehmend durch IP-Kollaborationen mit hohem
Wiedererkennungswert. Ob Anime-Figuren, Popkultur-Ikonen wie Disney und Marvel
oder lokale Kultfiguren: Bekannte Intellectual Properties (IP) schaffen
emotionale Anknüpfungspunkte für Markenwelten. In China und Hongkong setzen
sowohl etablierte Einzelhandelsunternehmen als auch aufstrebende Marken gezielt
auf solche Partnerschaften, um Aufmerksamkeit zu generieren, die Markenidentität
zu stärken, Loyalität aufzubauen und neue Zielgruppen zu erschließen.
Smart Retail & Technologieeinsatz
"Gerade in China und Hongkong wird Technologie nicht nur zur Effizienzsteigerung
eingesetzt, sondern zur emotionalen Inszenierung des Einkaufserlebnisses", sagt
Silke Pfeiffer, Abteilungsleitung Multimedia und Data Consumer Goods Fairs der
Messe Frankfurt. "Die Verbindung von Daten, Storytelling und Interaktion schafft
neue Standards für Kundenbindung - davon kann auch der europäische Handel
profitieren."
Smarte Anwendungen wie Gesichtserkennung, KI-gesteuerte Store-Systeme, digitale
Schaufenster oder sensorbasierte Produkterlebnisse verwandeln den Einkauf in ein
multisensorisches Erlebnis. Sie sprechen Kund*innen auf emotionaler, stimmungs-
und verhaltensbasierter Ebene an, was die Markenbindung fördern und die
Bereitschaft zu Spontankäufen steigern soll.
Gleichzeitig verschmelzen Online- und Offline-Kanäle immer mehr zu konsistenten
Omnichannel-Erlebnissen. Augmented-Reality-Funktionen, digitale
