Neuer Trendreport zeigt Handelsinnovationen aus China & Hongkong

Frankfurt (ots) -



- Ein neuer Branchenreport (https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/frankfu

rt/de/experts/retail-trends-china-hong-kong-ip-design-smart-retail.html)

beleuchtet innovative Handelskonzepte aus China und Hongkong - von

IP-Kollaborationen über smarte Technologien bis hin zu Nachhaltigkeit und

Kundenzentrierung - mit klarer Relevanz für den europäischen Markt.

- Der Branchen-Hub Conzoom Solutions

(https://conzoom-solutions.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html) bietet

Händler*innen fundiertes Fachwissen, konkrete Orientierung und praxisnahe

Anregungen - für mehr Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.



Asien inspiriert den Einzelhandel weltweit. Der aktuelle

Conzoom-Solutions-Report analysiert die zentralen Trends (https://conzoom-soluti

ons.messefrankfurt.com/frankfurt/de/themenuebersicht/trends-im-einzelhandel.html

) der Impulsgeber China und Hongkong und zeigt, wie Händler*innen aus Europa von

dieser Dynamik profitieren können. In einem zunehmend komplexen Umfeld liefern

diese Konzepte wertvolle Impulse für Differenzierung und Zukunftsfähigkeit.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walt Disney Co! Long 106,37€ 0,85 × 11,91 Zum Produkt Short 125,84€ 0,92 × 10,63 Zum Produkt