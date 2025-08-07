    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ
    WARBURG RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen für das erste Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Resultate deuteten eine deutliche Verbesserung im zweiten Quartal an, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei sei die Margenentwicklung solide. Die Zahlen sollten dazu beitragen, den Bewertungsabstand zur Vergleichsgruppe zu verringern./rob/mf/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 68,90EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Jörg Philipp Frey
    Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 95
    Kursziel alt: 95
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


