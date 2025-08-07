    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank
    WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Die Vorbereitung auf den Ausstieg aus dem US-Geschäft könnte sich negativ auf die Zahlen zum zweiten Quartal ausgewirkt haben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Neugeschäft des Instituts dürfte sich unterdessen positiv ausgewirkt haben./rob/mf/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Andreas Pläsier
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 8,30
    Kursziel alt: 8,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


