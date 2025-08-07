WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Die Vorbereitung auf den Ausstieg aus dem US-Geschäft könnte sich negativ auf die Zahlen zum zweiten Quartal ausgewirkt haben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Neugeschäft des Instituts dürfte sich unterdessen positiv ausgewirkt haben./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 5,385EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,30

Kursziel alt: 8,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



