WARBURG RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,40 Euro belassen. Die enttäuschende Kundenentwicklung beim Internet-TV sei zwar durch die Stärke des Free Cashflow ausgeglichen worden, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Insgesamt habe das Mobilfunkunternehmen aber ein erneut schwaches Quartal verzeichnet./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 26,98EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Simon Stippig
Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,40
Kursziel alt: 34,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
