    WARBURG RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,40 Euro belassen. Die enttäuschende Kundenentwicklung beim Internet-TV sei zwar durch die Stärke des Free Cashflow ausgeglichen worden, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Insgesamt habe das Mobilfunkunternehmen aber ein erneut schwaches Quartal verzeichnet./rob/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 26,98EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Simon Stippig
    Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34,40
    Kursziel alt: 34,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


