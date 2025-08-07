WARBURG RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,40 Euro belassen. Die enttäuschende Kundenentwicklung beim Internet-TV sei zwar durch die Stärke des Free Cashflow ausgeglichen worden, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Insgesamt habe das Mobilfunkunternehmen aber ein erneut schwaches Quartal verzeichnet./rob/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 26,98EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Simon Stippig

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,40

Kursziel alt: 34,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



