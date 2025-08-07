    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    Anleger enttäuscht

    Dividenden-Perle unter Druck: Darum stürzt die Freenet-Aktie am Donnerstag ab

    Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat im ersten Halbjahr 2025 moderate Zuwächse verzeichnet, doch der Umsatz pro Kunde schwächelt. Anleger ergreifen nach den Zahlen die Flucht.

    Freenet hat mit den Ergebnissen für das zweite Quartal 2025 die Erwartungen knapp verfehlt. Die wichtigste Kennzahl, der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) im Mobilfunkbereich, sank im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent, was dazu führte, dass das Unternehmen seine Prognose für das gesamte Jahr kassierte: Statt eines stabilen ARPU wird nun ein moderater Rückgang erwartet. Dies folgt einem bereits beobachteten ARPU-Rückgang von 2 Prozent im ersten Quartal.

    Das Unternehmen begründet das vor allem mit der Zunahme von Neukunden im niedrigpreisigen Segment sowie verstärktem Preisdruck im mobilen Markt.

    Die Aktie reagierte prompt: Kurz nach Börsenstart fiel die Aktie bis auf 26,22 Euro, kämpfte sich bis Mittag zurück auf 27 Euro. Das bedeutet einen Verlust von 5,5 Prozent. Damit rutscht die Aktie auch im Jahresverlauf ins Minus.

    Auch beim Streamingdienst Waipu gab es einen Rückschlag: Statt der prognostizierten 64.000 Neukunden kamen nur 1.300 hinzu, was deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Freenet betont jedoch, dass im zweiten Halbjahr eine Erholung erwartet wird.

    Der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr dank guter Geschäfte im TV-Segment, dem im Vergleich zum Mobilfunksegment deutlich kleineren Bereich, um knapp ein Prozent auf etwas mehr als 1,2 Milliarden Euro. Beim um Sondereffekte bereinigten Ebitda rechnet Freenet weiter mit einem Anstieg auf 520 bis 540 Millionen Euro. Dies hatte das Unternehmen bereits am Mittwoch nach Börsenschluss in Büdelsdorf mitgeteilt. 2024 hatte Freenet operativ 506,5 Millionen verdient. In den ersten sechs Monaten zog das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um ein halbes Prozent auf 257,4 Millionen Euro an.

    Trotz der gemischten Zahlen hält Berenberg-Analyst Shekhan Ali zu seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 32 Euro. Die Aktie bleibe aufgrund der soliden Dividendenrendite von 7 Prozent und einer stabilen Bewertung mit einem Kursziel von 32 Euro weiterhin attraktiv.

    freenet

    -5,61 %
    +1,41 %
    +3,76 %
    -21,47 %
    +16,68 %
    +26,40 %
    +89,56 %
    -8,66 %
    +65,54 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ

    Karsten Olbinger von der DZ-Bank sieht die Aktie sogar bei 36 Euro, 30 Prozent über dem derzeitigen Kurs. "Die mittelfristigen Schätzungen könnten bei TV&Medien leicht sinken. Andererseits signalisiert die Verkleinerung des Vorstandes Kostensenkungsambitionen, die dem entgegenwirken könnten", so Olbinger. "Insgesamt hängt kurzfristig vieles davon ab, wie der Kapitalmarkt den Erstauftritt von Robin Harries werten wird. Die Investment Story könnte unseres Erachtens etwas drehen in Richtung mehr Kostendisziplin zum Gegensteuern für weniger Wachstum bei Waipu."

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 26,98EUR auf Tradegate (07. August 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.



    Verfasst von Julian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
