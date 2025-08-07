    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Lies kritisiert Söder für Verbrenner-Forderung

    'Schadet der Automobilindustrie'

    Für Sie zusammengefasst
    • Lies kritisiert Söders Forderung nach Verbrennerverbot-Aufhebung.
    • Söder sieht Technologieoffenheit als Schlüssel für Wohlstand.
    • Lies fordert Fokus auf Elektromobilität statt alte Debatten.
    HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies übt Kritik an seinem Amtskollegen Markus Söder für dessen erneute Forderung zur Aufhebung des sogenannten Verbrennerverbots in der EU. "Dass diese Debatte immer wieder auftaucht, überrascht mich", sagte der SPD-Politiker im Interview der "Wirtschaftswoche". "Das ist kontraproduktiv und schadet der Automobilindustrie insgesamt, da es die aktuelle Verunsicherung und die daraus resultierende Kaufzurückhaltung noch verstärkt."

    Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef hatte vor wenigen Tagen im ZDF-Sommerinterview seine Forderungen nach einer Rücknahme des Verbrennerverbots auf EU-Ebene ab 2035 bekräftigt. Stattdessen setze er auf Technologieoffenheit. Nur so ließen sich Arbeitsplätze und Wohlstand in Deutschland sichern, so Söder.

    Lies sprach von einer "Scheindebatte". "Hier werden bewusst Begrifflichkeiten bemüht, um Ängste zu schüren." Es werde niemandem verboten, ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor zu fahren, so der SPD-Politiker, der als Vertreter des Landes auch im Aufsichtsrat von VW sitzt.

    Fakt sei aber auch, dass sich die Klimaziele der EU nur durch eine weitgehende Elektrifizierung des Automobilbereichs erreichen lassen. Lies: "Anstatt also alte Debatten immer wieder aufzuwärmen, sollten wir uns Gedanken machen, wie sich die Elektromobilität so attraktiv machen lässt, dass sie für alle zur echten Alternative wird."/fjo/DP/men

    Volkswagen (VW) Vz

    +2,34 %
    -1,50 %
    +1,68 %
    -5,11 %
    -2,90 %
    -36,46 %
    -31,54 %
    -50,93 %
    +273,41 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 93,52 auf Tradegate (07. August 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,36 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von -1,65 %/+56,08 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
