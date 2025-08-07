UBS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Analyst Sven Weier rät in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, nicht nach hinten zu schauen. Das zweite Quartal des Rüstungskonzerns sei zwar etwas schwach ausgefallen, aber das sei zu erwarten gewesen. Die Bestätigung der Jahresziele und Rheinmetalls Aussage, diese später womöglich zu erhöhen, seien beruhigend./rob/ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,61 % und einem Kurs von 1.687EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2200

Kursziel alt: 2200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



