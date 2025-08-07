    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Analyst Sven Weier rät in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, nicht nach hinten zu schauen. Das zweite Quartal des Rüstungskonzerns sei zwar etwas schwach ausgefallen, aber das sei zu erwarten gewesen. Die Bestätigung der Jahresziele und Rheinmetalls Aussage, diese später womöglich zu erhöhen, seien beruhigend./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:16 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,61 % und einem Kurs von 1.687EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sven Weier
    Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 2200
    Kursziel alt: 2200
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2200,00, was eine Steigerung von +31,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Analyst Sven Weier rät in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, nicht nach hinten zu schauen. Das zweite …