UBS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Angesichts der verfehlten Erwartungen des Medizintechnikunternehmens beim bereinigten operativen Ergebnis im dritten Geschäftsquartal sähen die Konsenserwartungen für 2024/25 und 2025/26 herausfordernd aus, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,02 % und einem Kurs von 42,64EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 53
Kursziel alt: 53
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
