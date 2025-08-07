HPI AG: Anleihe-Delisting beschlossen – Was Anleger wissen müssen!
Die HPI AG zieht ihre Unternehmensanleihe aus dem Freiverkehr zurück. Hohe Kosten und wirtschaftliche Herausforderungen führten zu diesem Schritt. Gemäß EU-Verordnung wurde die Insiderinformation veröffentlicht.
- HPI AG hat beschlossen, die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1MA904 / WKN A1MA90) vom Handel im Freiverkehr an der Deutschen Börse Frankfurt und der Börse Hamburg abzuziehen.
- Der letzte Handelstag für die Anleihe an der Börse Hamburg war der 04. August 2025.
- Das Delisting an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 18. September 2025 vollzogen.
- Der Beschluss zum Delisting wurde aufgrund der hohen Kosten für die Börseneinbeziehung und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft gefasst.
- Die Veröffentlichung der Insiderinformation erfolgte gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
- Der Insolvenzverwalter hat die Kündigung der Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr beschlossen.
