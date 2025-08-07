Deutsche Bank Research hebt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 98 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 99,90 auf Tradegate (07. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -11,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 24,32 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -2,05 %/+59,92 % bedeutet.