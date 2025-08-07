ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 98 Euro
- Deutsche Bank stuft Beiersdorf auf "Hold" hoch.
- Kursziel bleibt bei 98 Euro, Bewertung tief.
- Abwärtsrisiko begrenzt, Premium-Produkte gefragt.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Zahlen und der diesjährigen Kursschwäche von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. In Relation zur Branche habe die Bewertung des Konsumgüterkonzerns ein Zehnjahrestief erreicht, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management steht nun unter deutlich höherem Leistungsdruck, doch Markenprodukte seien vor allem im Premium-Bereich wieder gesuchter. Das Abwärtsrisiko sei mittlerweile begrenzt./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 99,90 auf Tradegate (07. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -11,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 24,32 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -2,05 %/+59,92 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 98 Euro
