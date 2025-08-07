Tech-DAX im Abwärtssog

Nach dem erfolgreichen Sprung über das Vorgängerhoch von 3.535 Punkten zu Beginn dieses Jahres konnten sukzessive Höchststände bei 3.905, 3.973 und zuletzt Anfang Juli bei 3.994 Punkten etabliert werden. Rechnet man den kurzen Kurseinbruch vom April mit hinein, ergibt sich hierdurch eine größere inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie auf der Oberseite (blau eingezeichnet). Doch die Verluste der letzten Tage reichen bereits unter das Niveau der rechten Schulter, was eine unmittelbare Gefährdung der gesamten Formation darstellt. Aushelfen kann hierbei nur noch der 200-Tage-Durchschnitt.

Gelingt es den letzten Strohhalm zu ergreifen und am EMA 200 eine Trendumkehr zur Oberseite einzuleiten, könnten kurzzeitige Gewinne bis an den EMA 50 bei 3.835 Punkten heranreichen, darüber an die aktuellen Hochs von 3.994 Punkten. Aber erst eine nachhaltige Auflösung der gesamten Formation durch einen Sprung mindestens über 4.000 Punkte (aktueller Stand) dürfte einen echten Befreiungsschlag und eine Aktivierung der Formation zur Folge haben. Unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts würden dagegen empfindliche Verluste zurück auf die Vorgängerhochs bei 3.535 Punkten drohen. Die nächsten Stunden und Tage dürften daher für den weiteren Weg des Tech-DAX-Index entscheidend werden.

Tech-DAX-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Sollte sich in der nächsten Zeit am 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 3.684 Punkten eine nachhaltige Stabilisierung abzeichnen und der Index wieder über 3.750 Punkte zulegen, könnten erste vorsichtige Long-Positionen mit Zielen bei 3.835 und 3.900 Punkten eröffnet werden. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM00V3 geschehen. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee birgt hierbei eine Renditechance von 95 Prozent. Ziele im Schein wurden entsprechend bei 1,98 und 2,63 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte mindestens fünf Prozent unterhalb der zu erwartenden Tiefstände angesetzt werden, die bisweilen aber noch nicht feststehen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM00V3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,31 - 1,34 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 3.647,8733 Punkte Basiswert: Tech-DAX-Index KO-Schwelle: 3.647,8733 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.767,92 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 2,63 Euro Hebel: 28,1 Kurschance: + 95 Prozent Börse Frankfurt

