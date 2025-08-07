UBS stuft Ionos auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Dhruva Kusa Shah sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden zweiten Quartal des Internetdienstleisters. Allerdings seien die Ziele für 2025 durchwachsen. Das operative Ergebnisziel sei zwar angehoben, das für das Cloud-Wachstum aber gestutzt worden. Auch angesichts der Digitalisierungspläne der EU und des damit verbundenen Geschäftspotenzials habe der Aktienkurs noch Luft nach oben./rob/ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,05 % und einem Kurs von 42,50EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Dhruva Kusa Shah

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

