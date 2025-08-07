UBS stuft Scout24 auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114,80 Euro belassen. Das zweite Quartal der Online-Plattformen für Wohn- und Gewerbeimmobilien habe eine solide Entwicklung im Kerngeschäft offenbart, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Marktunsicherheiten mit Blick auf die Geschäfte, die mit der Abwicklung von Transaktionen im Immobilienbereich zusammenhingen, blieben allerdings bestehen./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 115,8EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 114,80
Kursziel alt: 114,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
