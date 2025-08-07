    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Matthew Weston sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen. Hauptgrund seien Einmaleffekte in der Electronics-Sparte gewesen. Diese hätten die fortgesetzte solide Erholung im Bereich Life Science und die starke Gewinnentwicklung im Bereich Healthcare überschattet./rob/ck/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:18 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 104,1EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 162
    Kursziel alt: 162
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 162,00, was eine Steigerung von +54,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Matthew Weston sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen. Hauptgrund seien …