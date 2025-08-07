UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Matthew Weston sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen. Hauptgrund seien Einmaleffekte in der Electronics-Sparte gewesen. Diese hätten die fortgesetzte solide Erholung im Bereich Life Science und die starke Gewinnentwicklung im Bereich Healthcare überschattet./rob/ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 104,1EUR auf Tradegate (07. August 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 162

Kursziel alt: 162

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



