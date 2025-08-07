Carl Zeiss Meditec legt zu - Währungsrisiken belasten - Aktie gibt nach

An der Börse kamen die Neunmonatsbilanz schlecht an. Die Aktien des Unternehmens brachen auf ein Tief seit rund acht Jahren ein, zuletzt betrug das Minus noch 13 Prozent auf 41,68 Euro. Die Papiere waren damit weit abgeschlagen größter Verlierer im MDax .

JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 vor allem von seiner Übernahme von Dutch Ophthalmic Research profitiert. Allerdings bekam der Konzern im dritten Quartal Gegenwind von ungünstigen Währungseffekten, Probleme bereiteten auch die US-Handelszölle. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen am Donnerstag zwar. Eine weitere Abwertung vor allem des US-Dollar und asiatischer Währungen wären aber ein zusätzliches Risiko, da dies nicht in der Prognose berücksichtigt sei, hieß es.

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Werden Übernahme und Währungseffekte herausgerechnet, habe das Erlöswachstum bei 1,1 Prozent gelegen.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) zog um 3,1 Prozent auf 175,4 Millionen Euro an. Für das Gesamtjahr bestätigte das Management seine Prognose. Bei einem moderaten Umsatzwachstum auch dank neuer Produkte soll das operative Ergebnis (Ebita) stabil bleiben bis leicht ansteigen.

Gerade diese Prognose nahm Analyst Graham Doyle von der Bank UBS zum Anlass für Kritik. Denn sie umfasse ein breites Spektrum möglicher Entwicklungen und sei folglich mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. In einem negativen Szenario könnten die aktuellen Konsensschätzungen für 2025 seiner Meinung nach um 7 Prozent sinken. Erschwerend komme hinzu, dass die Umsatzdynamik nachzulassen scheine und sich gleichzeitig Kostendruck aufbaue./mne/tav/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,52 % und einem Kurs von 42,40 auf Tradegate (07. August 2025, 11:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -5,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,34 %. Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Mrd.. Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von -5,62 %/+65,75 % bedeutet.



